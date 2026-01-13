பாம்பு கடித்த ஆத்திரத்தில் அந்த பாம்பையே பாக்கெட்டில் போட்டு தூக்கி வந்த டிரைவர்: மருத்துவமனையில் பரபரப்பு!

உத்தரப்பிரதேச மாநிலம் மதுராவில் ஈ-ரிக்ஷா ஓட்டுநரான தீபக் என்பவர், விருந்தாவனம் நோக்கி சென்று கொண்டிருந்தபோது 1.5 அடி நீளமுள்ள நாகப்பாம்பு ஒன்று அவரது விரலில் கடித்தது. பதற்றமடையாத தீபக், அந்த பாம்பை பிடித்து தனது சட்டை பையிலேயே போட்டுக்கொண்டு நேராக மாவட்ட அரசு மருத்துவமனைக்குச் சென்றார்.
அங்கு அவசர சிகிச்சைப் பிரிவில் சிகிச்சை பெறுவதற்கு நீண்ட நேரம் காத்திருக்க வேண்டியிருந்ததால் ஆத்திரமடைந்த அவர், தனது பாக்கெட்டிலிருந்த பாம்பை வெளியே எடுத்து அதிகாரிகளிடம் காட்டினார்.
சீறிக்கொண்டிருந்த பாம்பை கண்டதும் நோயாளி முதல் மருத்துவர் வரை அனைவரும் அலறியடித்து கொண்டு ஓடினர். பின்னர் போலீசார் வந்து பாம்பை பத்திரப்படுத்தினர். மருத்துவர்கள் அவருக்கு உடனடியாக விஷமுறிவு மருந்து அளித்தனர். தற்போது தீபக் உடல்நிலை சீராக உள்ளது.
கடித்த பாம்பை அடையாளம் காட்ட அவர் செய்த இந்த துணிச்சலான அதே சமயம் ஆபத்தான செயல் இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது.