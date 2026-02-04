முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






2 குழந்தைகளுக்கு மேல் இருந்தால் தேர்தலில் போட்டியிட முடியாது.. 3வது குழந்தையை கொன்ற தந்தை..

Advertiesment
மகாராஷ்டிரா அதிர்ச்சி

Siva

, புதன், 4 பிப்ரவரி 2026 (08:01 IST)
மகாராஷ்டிரா மாநிலத்தில் அரங்கேறியுள்ள ஒரு கொடூரமான சம்பவம் மனிதநேயத்தையே உலுக்கியுள்ளது. அங்குள்ள சட்டப்படி, இரண்டு குழந்தைகளுக்கு மேல் இருப்பவர்கள் உள்ளாட்சி தேர்தலில் போட்டியிட முடியாது. இந்த தடையை நீக்கி, எப்படியாவது தேர்தலில் நிற்க வேண்டும் என்ற பதவி வெறியில், ஒரு தந்தை தனது மூன்றாவது மகளையே கொலை செய்துள்ளார்.
 
கைது செய்யப்பட்ட அந்த நபர், தனது 6 வயது மகளை கொலை செய்துவிட்டு, ஆரம்பத்தில் அது ஒரு இயற்கை மரணம் என்று அனைவரையும் நம்ப வைத்துள்ளார். ஆனால், போலீசாரின் தீவிர விசாரணையில், தேர்தல் விதிகளுக்கு பயந்து திட்டமிட்டு மகளை கொன்றது அம்பலமானது. 
 
இந்தத் தகவல் அறிந்த அவரது குடும்பத்தினர் மற்றும் கிராம மக்கள் பெரும் அதிர்ச்சியில் உறைந்துள்ளனர். அரசியல் அதிகாரத்திற்காக பெற்ற மகளையே பலிகொடுத்த இந்த கொடூர தந்தைக்கு சமூக வலைதளங்களில் கண்டனங்கள் குவிந்து வருகின்றன.
 
Edited by Siva

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

அடுத்த பிரச்சாரம் இங்கதான்!. அந்த ஊரை டிக் அடித்த விஜய்!.. அனுமதி கிடைக்குமா?..

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos