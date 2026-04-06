முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

கொய்யா பழங்களை பறித்த சிறுமியை சங்கிலியால் கட்டி வைத்த அடித்த ராணுவ வீரர்.. போலீசார் வழக்குப்பதிவு..!

குற்றம்
BY: Siva
Publish Date: Mon, 06 Apr 2026 (09:09 IST) Updated Date: Mon, 06 Apr 2026 (09:11 IST)
ஹிமாச்சல பிரதேசத்தின் ஊனா மாவட்டத்தில், கொய்யா பழங்களை பறித்ததற்காக சிறுமி ஒருவரை ஓய்வு பெற்ற ராணுவ வீரர் சங்கிலியால் கட்டி வைத்து தாக்கியுள்ள அதிர்ச்சி சம்பவம் அரங்கேறியுள்ளது. 
 
புலம் பெயர்ந்த தொழிலாளியின் மகளான அந்த சிறுமி, குற்றம் சாட்டப்பட்டவரின் வீட்டின் வெளியே இருந்த மரத்தில் பழங்களை பறித்துள்ளார். இதனால் ஆத்திரமடைந்த அந்த நபர், சிறுமியை வீட்டிற்குள் இழுத்து சென்று படிக்கட்டில் சங்கிலியால் கட்டி வைத்து தாக்கியதாக கூறப்படுகிறது.
 
இந்த கொடூரமான செயலை அங்கிருந்த ரோஹித் என்ற இளைஞர் வீடியோ எடுத்து சமூக வலைதளங்களில் பகிர்ந்துள்ளார். அந்த வீடியோவில் சிறுமி அழுது கொண்டே தன்னை காப்பாற்றும்படி கெஞ்சுவதும், அந்த நபர் தனது செயலை நியாயப்படுத்தி பேசுவதும் பதிவாகியுள்ளது. தகவலறிந்து வந்த போலீஸார், சிறுமியை மீட்டு மருத்துவ பரிசோதனைக்கு உட்படுத்தினர்.
 
சிறுவர் உதவி மையம் மற்றும் போலீஸாருக்கு தகவல் அளித்த ரோஹித், பின்னர் அந்த நபர் சிறுமியின் குடும்பத்தினரிடம் மன்னிப்பு கேட்டதாக தெரிவித்தார். இருப்பினும், சட்டத்தின் கீழ் அந்த ஓய்வு பெற்ற ராணுவ வீரர் மீது வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. தற்போது இது குறித்து தீவிர விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது. 
 
Edited by Siva

