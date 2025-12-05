ரஷ்ய அதிபர் விளாடிமிர் புதினுக்கு விருந்து.. ராகுல் காந்திக்கு அழைப்பு இல்லை.. சசிதரூருக்கு அழைப்பு..!

ரஷ்ய அதிபர் விளாடிமிர் புதினுக்கு கௌரவம் அளிக்கும் விதமாக இன்று இரவு நடைபெறும் அரசு விருந்தில் காங்கிரஸ் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் சசி தரூர் பங்கேற்கவுள்ளதாக கட்சி வட்டாரங்கள் தெரிவித்துள்ளன.
முக்கிய எதிர்க்கட்சி தலைவர்களான ராகுல் காந்திக்கும் மற்றும் காங்கிரஸ் தலைவர் மல்லிகார்ஜுன கார்கேவுக்கும் இந்த விருந்தில் பங்கேற்க அழைப்பு விடுக்கப்படவில்லை என்றும் கூறப்பட்டுள்ளது.
சசி தரூர் சர்வதேச விவகாரங்கள் மற்றும் வெளியுறவு துறையில் ஆழ்ந்த அனுபவம் கொண்டவர் என்பதால், அவர் விருந்தில் பங்கேற்பது குறிப்பிடத்தக்கது. இருப்பினும், முக்கிய எதிர்க்கட்சித் தலைவர்கள் அழைக்கப்படாதது அரசியல் வட்டாரங்களில் கவனத்தை ஈர்த்துள்ளது.