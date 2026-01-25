ராகுல் காந்தி ஒரு சர்வாதிகாரப் போக்கு கொண்ட தலைவர்: காங்கிரஸில் இருந்து விலகிய பிரபலம்..!

காங்கிரஸ் கட்சியின் மூத்த தலைவர்களில் ஒருவரான ஷகீல் அகமது, அக்கட்சியிலிருந்து அதிரடியாக விலகியிருப்பது தேசிய அரசியலில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
தனது விலகல் குறித்து பேசிய அகமது, மக்களவை எதிர்க்கட்சி தலைவர் ராகுல் காந்தியை மிக கடுமையாக விமர்சித்துள்ளார். ராகுல் காந்தி ஒரு "பாதுகாப்பற்ற, அச்சம் நிறைந்த மற்றும் சர்வாதிகாரப் போக்கு கொண்ட தலைவர்" என்றும், அவர் கட்சியில் உள்ள மூத்த தலைவர்களின் ஆலோசனைகளை ஒருபோதும் செவிமடுப்பதில்லை என்றும் குற்றம் சாட்டியுள்ளார்.
தன்னைத் துதி பாடுபவர்களுக்கு மட்டுமே ராகுல் காந்தி முக்கியத்துவம் அளிக்கிறார் என்றும், இதனால் கட்சிக்குள் மிகப்பெரிய பிளவு ஏற்பட்டுள்ளதாகவும் அவர் சுட்டிக்காட்டினார். இந்த சூழலை சாதகமாக்கிக் கொண்ட பாரதிய ஜனதா கட்சி, ராகுல் காந்தியின் "உண்மையான முகம்" தற்போது வெளிப்பட்டுவிட்டதாகவும், காந்தி-வத்ரா தலைமைக்கு எதிராக விரைவில் மிகப்பெரிய கிளர்ச்சி வெடிக்கும் என்றும் கணித்துள்ளது.
ஏற்கனவே சசி தரூர் தொடர்பான உட்கட்சிப் பூசல் மற்றும் அடுத்த தலைமுறைத் தலைவர்களின் எதிர்காலம் குறித்த கவலைகள் நிலவி வரும் வேளையில், இந்த விலகல் காங்கிரஸிற்குப் பின்னடைவாக கருதப்படுகிறது.