பாலியல் தொல்லை அளித்த 55 வயது நபரை அடித்து பொளந்த இளம்பெண்.. மெட்ரோ ரயில் நிலையத்தில் பரபரப்பு..!

பெங்களூரு மெட்ரோ

Mahendran

, சனி, 27 டிசம்பர் 2025 (10:27 IST)
பெங்களூரு 'நம்ம மெட்ரோ' ரயிலில் 25 வயது இளம்பெண் ஒருவருக்கு, 55 வயது நபர் பாலியல் தொல்லை அளித்த சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. 
 
மெஜஸ்டிக் சந்திப்பு அருகே நிகழ்ந்த இந்த சம்பவத்தில், முத்தப்பா என்ற அந்த நபர் மதுபோதையில் இளம்பெண் மீது வேண்டுமென்றே உரசியும், தவறான முறையில் தொட்டும் அநாகரீகமாக நடந்துகொண்டதாக கூறப்படுகிறது.
 
ஆரம்பத்தில் இது தற்செயலானது என நினைத்த அந்த பெண், பின்னர் அது திட்டமிட்ட செயல் என்பதை உணர்ந்து ஆவேசமடைந்தார். தனது ரயில் நிலையம் வந்ததும், அந்த நபரை அங்கேயே கன்னத்தில் அறைந்ததோடு, பிளாட்பாரத்திலும் வைத்து மீண்டும் தண்டித்தார். 
 
மெட்ரோ பாதுகாப்புப் படையினர் அந்த நபரை உப்பார்ப்பேட்டை காவல் நிலையத்திற்கு அழைத்து சென்றனர். விசாரணையில், அவர் எந்த நிலையத்திலும் இறங்காமல் ஒரு மணி நேரமாக ரயிலிலேயே சுற்றிக்கொண்டிருந்தது தெரியவந்தது.
 
போலீசார் தன்னை எச்சரிக்கையாக இருக்கும்படி அறிவுறுத்தியதை அந்த பெண் கடுமையாக சாடியுள்ளார். "அருகில் இருப்பவர் குற்றவாளி என்று எனக்கு எப்படி தெரியும்? ஒவ்வொருவரிடமும் முன்னெச்சரிக்கையாக கேட்க முடியுமா?" என அவர் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார். இந்தச் சம்பவம் தொடர்பாக போலீசார் NCR பதிவு செய்துள்ளனர்.
 
