மகளிர் இடஒதுக்கீடு மசோதா தோல்வி.. மற்ற 2 மசோதாக்களையும் தாக்கல் செய்யாத மத்திய அரசு..!

மகளிர் இட ஒதுக்கீடு மசோதா
BY: Siva
Publish Date: Sat, 18 Apr 2026 (08:56 IST) Updated Date: Sat, 18 Apr 2026 (08:58 IST)
நாடாளுமன்ற மக்களவையில் பெண்களுக்கான இட ஒதுக்கீடு மசோதா உட்பட மூன்று முக்கிய மசோதாக்கள் போதிய ஆதரவு கிடைக்காததால் தோல்வியடைந்தன. 
 
அரசியலமைப்பு சட்டத்திருத்த மசோதாவை நிறைவேற்ற அவையில் மூன்றில் இரண்டு பங்கு பெரும்பான்மை தேவை என்ற நிலையில், வாக்கெடுப்பில் அரசுக்கு தேவையான ஆதரவு கிடைக்கவில்லை. இந்த மசோதாவிற்கு ஆதரவாக 298 வாக்குகளும், எதிராக 230 வாக்குகளும் பதிவாகின.
 
தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணிக்கு மக்களவையில் 54 சதவீத பலம் மட்டுமே இருப்பதால், எதிர்க்கட்சிகளின் ஆதரவின்றி இந்த வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க மாற்றத்தை கொண்டுவர இயலவில்லை.
 
பெண்களுக்கான 33 சதவீத இட ஒதுக்கீட்டைச் செயல்படுத்துவதற்காக, மக்களவை இடங்களின் எண்ணிக்கையை 543-லிருந்து 850-ஆக உயர்த்தும் தொகுதி மறுவரையறை மசோதாவையும் அரசு முன்மொழிந்திருந்தது. ஆனால், இந்த மசோதாக்கள் தென்னிந்திய மாநிலங்களின் அரசியல் மற்றும் பொருளாதார நலன்களுக்கு அச்சுறுத்தலாக அமையும் என எதிர்க்கட்சிகள் மற்றும் பிஜேடி போன்ற மாநிலக் கட்சிகள் கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்தன.
 
இந்த மசோதாக்கள் ஒன்றோடொன்று தொடர்புடையவை என்பதால், இட ஒதுக்கீடு மசோதா வீழ்ந்ததை தொடர்ந்து, மற்ற இரு மசோதாக்களையும் அரசு கைவிட்டது. பிரதமர் மோடி அனைத்து கட்சிகளுக்கும் விடுத்த கோரிக்கை பலனளிக்கவில்லை. இதனால் 2029 பொதுத்தேர்தலுக்கு முன்பாக பெண்களுக்கான இட ஒதுக்கீட்டை நடைமுறைப்படுத்தும் மத்திய அரசின் திட்டம் தற்காலிகமாக பின்னடைவை சந்தித்துள்ளது.
 
 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

