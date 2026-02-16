முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






காங்கிரஸ் மாநில தலைவர் திடீரென ராஜினாமா.. இக்கட்டான நிலையில் கட்சி!

Advertiesment
பூபேன் குமார் போரா

Siva

, திங்கள், 16 பிப்ரவரி 2026 (15:05 IST)
அசாம் சட்டமன்ற தேர்தல் நெருங்கி வரும் வேளையில், அம்மாநில காங்கிரஸ் முன்னாள் தலைவர் பூபேன் குமார் போரா தனது பதவியை ராஜினாமா செய்திருப்பது அக்கட்சிக்குப் பெரும் பின்னடைவை ஏற்படுத்தியுள்ளது. கட்சி தலைமை தன்னை உதாசீனப்படுத்துவதாகவும், உரிய அங்கீகாரம் வழங்கப்படவில்லை என்றும் காங்கிரஸ் தலைவர் மல்லிகார்ஜுன கார்கேவுக்கு அவர் எழுதிய கடிதத்தில் குறிப்பிட்டுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
 
இந்த சூழலை விமர்சித்த அசாம் முதல்வர் ஹிமந்த பிஸ்வா சர்மா, "அசாம் காங்கிரஸின் கடைசி இந்து தலைவர்" என்று பூபேன் போராவை குறிப்பிட்டுள்ளார். மேலும், காங்கிரஸின் அடித்தளத்தில் உள்ள இந்து தலைவர்கள் தங்களது பக்கம் வர தொடங்கியுள்ளதாகவும், அடுத்த 15 நாட்களில் 5 எம்.எல்.ஏ-க்கள் வரை கட்சி மாறுவார்கள் என்றும் அவர் கணித்துள்ளார். 
 
2021-2025 வரை மாநில தலைவராக இருந்து கட்சியை மறுகட்டமைப்பு செய்த போரா, ராகுல் காந்தியின் நம்பிக்கைக்குரிய கௌரவ் கோகோய்க்கு முக்கியத்துவம் அளிக்கப்பட்டதால் அதிருப்தியில் இருந்ததாக கூறப்படுகிறது. 
 
தற்போது கௌரவ் கோகோய் உள்ளிட்ட தலைவர்கள் போராவை சமாதானப்படுத்தும் முயற்சியில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.
 
Edited by Siva

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

ராகுல், கார்கேவை விட இவர்கள் பெரியவர்களா?.. மாணிக்கம் தாகூரை கண்டித்த செல்வபெருந்தகை...

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos