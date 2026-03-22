இந்தியாவை ஒருபோதும் மறக்க மாட்டோம்.. ஐக்கிய அரபு அமீரகம் அறிவிப்பு..!

Advertiesment
தமிழ்
BY: Siva
Publish Date: Sun, 22 Mar 2026 (15:34 IST) Updated Date: Sun, 22 Mar 2026 (15:36 IST)
வளைகுடா நாடுகளில் நிலவும் போர் பதற்றங்களுக்கு மத்தியில், அங்கு வாழும் இந்தியர்களின் பாதுகாப்பிற்கு ஐக்கிய அரபு அமீரகம் முன்னுரிமை அளிப்பதாக அந்த நாட்டின் தூதர் அப்துல் நாசர் ஜமால் அல்ஷாலி உறுதியளித்துள்ளார். 
 
பிப்ரவரி 28 முதல் ஈரான், இஸ்ரேல் மற்றும் அமெரிக்கா இடையே தொடர்ந்து வரும் மோதல்கள் வளைகுடா பிராந்தியத்தில் பெரும் பாதிப்புகளை ஏற்படுத்தியுள்ளன. இந்த இக்கட்டான சூழலில், இந்தியர்கள் அனைவரும் தங்கள் குடும்ப உறுப்பினர்களை போலவே பாதுகாக்கப்படுவதாக அவர் தெரிவித்துள்ளார்.
 
மேற்கு ஆசியாவில் ஈரானின் தாக்குதல்களை கண்டிக்கும் ஐநா தீர்மானத்திற்கு இந்தியா ஆதரவு அளித்ததை அவர் வரவேற்றுள்ளார். இக்கட்டான காலங்களில் முதலில் துணை நின்ற இந்தியாவை ஐக்கிய அரபு அமீரகம் ஒருபோதும் மறக்காது என்றும் அவர் நெகிழ்ச்சியுடன் குறிப்பிட்டுள்ளார். 
 
அமீரகத்தில் சுமார் 200 நாடுகளை சேர்ந்தவர்கள் வசித்தாலும், இந்திய குடிமக்களின் நல்வாழ்வு தங்களுக்கு மிக முக்கியமானது என அவர் வலியுறுத்தியுள்ளார். போர்ச்சூழலிலும் இரு நாடுகளுக்கு இடையிலான நட்புறவு மற்றும் பாதுகாப்பு ஒத்துழைப்பு வலுவாக இருப்பதை இந்த அறிக்கை உறுதிப்படுத்துகிறது.
 
Edited by Siva

