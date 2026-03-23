குரங்கின் கழுத்தில் துளைக்கப்பட்ட அம்பு.. 4 நாட்களில் 2வது சம்பவம்.. யார் காரணம்?

Publish Date: Mon, 23 Mar 2026 (14:56 IST)
Updated Date: Mon, 23 Mar 2026 (14:57 IST)
மகாராஷ்டிர மாநிலம் தானே மாவட்டத்தில், குரங்கு ஒன்றின் கழுத்து மற்றும் தாடை பகுதியில் அம்பு துளைக்கப்பட்ட நிலையில் கண்டெடுக்கப்பட்டது விலங்கு நல ஆர்வலர்களிடையே பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
கடந்த நான்கு நாட்களில் இப்பகுதியில் நடக்கும் இரண்டாவது தாக்குதல் இதுவாகும். 'போனட் மக்காக்' வகையை சேர்ந்த இந்த குரங்கை மீட்ட வனத்துறையினர் மற்றும் வனவிலங்கு நலச் சங்கத்தினர், அதனை அவசர சிகிச்சைப் பிரிவில் அனுமதித்துள்ளனர்.
சஞ்சய் காந்தி தேசிய பூங்கா அருகே ஏற்கனவே ஒரு குரங்கு அம்பு பாய்ந்த நிலையில் மீட்கப்பட்டிருந்தது. இந்த தொடர் தாக்குதல்கள் வேட்டைக்காரர்களால் நடத்தப்பட்டிருக்கலாம் என வனத்துறை சந்தேகிக்கிறது. இது தொடர்பாக வனவிலங்கு பாதுகாப்புச் சட்டம் 1972-ன் கீழ் வழக்குப் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.
குற்றவாளிகளைக் கண்டறிய சிசிடிவி காட்சிகளை அதிகாரிகள் ஆய்வு செய்து வருகின்றனர். வாயில்லா ஜீவன்கள் மீது நடத்தப்படும் இத்தகைய கொடூரமான தாக்குதல்கள் கண்டனத்திற்கு உள்ளாகியுள்ளன. இச்சம்பவம் குறித்து விரிவான விசாரணை நடத்தி, குற்றவாளிகளுக்குக் கடும் தண்டனை வழங்க வேண்டும் என மக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.