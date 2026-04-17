மேற்கு வங்க அதிகாரிகளின் இடமாற்றத்திற்கு எதிரான வழக்கு: தள்ளுபடி செய்தது உச்ச நீதிமன்றம்..!

Publish Date: Fri, 17 Apr 2026 (08:59 IST)
Updated Date: Fri, 17 Apr 2026 (08:47 IST)
மேற்கு வங்க சட்டமன்ற தேர்தலையொட்டி, தேர்தல் ஆணையம் மேற்கொண்ட நிர்வாக மற்றும் காவல்துறை அதிகாரிகளின் இடமாற்றத்திற்கு எதிராக தொடரப்பட்ட மனுவை உச்ச நீதிமன்றம் தள்ளுபடி செய்துள்ளது. தலைமை நீதிபதி சூர்யா காந்த் மற்றும் நீதிபதிகள் ஜாய்மால்யா பாக்சி, விபுல் எம் பன்சோலி ஆகியோர் அடங்கிய அமர்வு இந்த உத்தரவை பிறப்பித்துள்ளது.
முன்னதாக, கொல்கத்தா உயர் நீதிமன்றம் மார்ச் 31 அன்று இந்த மனுவை தள்ளுபடி செய்திருந்தது. ஒரு பெரிய அளவிலான இடமாற்றம் தானாகவே தன்னிச்சையானது என்றோ அல்லது உள்நோக்கம் கொண்டது என்றோ கருத முடியாது என்று உயர் நீதிமன்றம் குறிப்பிட்டிருந்தது. இதனை எதிர்த்து உச்ச நீதிமன்றத்தில் மேல்முறையீடு செய்யப்பட்டது.
உச்ச நீதிமன்ற அமர்வு தனது உத்தரவில், இந்த விவகாரத்தில் குறிப்பிடத்தக்க சட்ட ரீதியான கேள்விகள் எழுப்பப்பட்டுள்ளதை ஒப்புக்கொண்டது. இருப்பினும், மாநிலத்தில் ஏப்ரல் 23 அன்று முதற்கட்ட தேர்தல் தொடங்கவுள்ளதை கருத்தில் கொண்டு, இந்த மனுவை விசாரிக்க விரும்பவில்லை என்று தெரிவித்தது.
அதே சமயம், இதில் எழுப்பப்பட்டுள்ள சட்ட ரீதியான கேள்விகள் எதிர்கால தேவைக்காக திறந்து வைக்கப்படும் என்றும் நீதிபதிகள் குறிப்பிட்டனர். தேர்தல் ஆணையம் தனது கடமையை சுதந்திரமாகவும் நியாயமாகவும் செய்ய சட்டப்படி அதிகாரம் பெற்றுள்ளதாக தேர்தல் ஆணையம் தரப்பில் வாதிடப்பட்டது.