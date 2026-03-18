சனாதனத்தை ஏற்கிறேன் என பிரமாண பத்திரம் தாக்கல் செய்ய வேண்டும்.. நடிகைக்கு போட்ட உத்தரவால் பரபரப்பு..!

Publish Date: Wed, 18 Mar 2026 (12:59 IST)
Updated Date: Wed, 18 Mar 2026 (13:00 IST)
பிரபல பாலிவுட் நடிகை சாரா அலிகான், கேதார்நாத் மற்றும் பத்ரிநாத் கோவில்களில் தொடர்ந்து வழிபாடு செய்ய இனி பிரமாண பத்திரம் தாக்கல் செய்ய வேண்டிய கட்டாயம் ஏற்பட்டுள்ளது.
பத்ரி-கேதார் கோவில் குழுவின் புதிய உத்தரவின்படி, இந்து அல்லாதவர்கள் இக்கோவில்களில் தரிசனம் செய்ய வேண்டுமானால், தாங்கள் சனாதன தர்மத்தின் மீது நம்பிக்கை கொண்டவர்கள் என்றும், இந்துத்துவாவை ஏற்பதாகவும் எழுத்துப்பூர்வமாக உறுதி அளிக்க வேண்டும்.
இது குறித்து கருத்து தெரிவித்த கோவில் குழுத் தலைவர் ஹேமந்த் திவேதி, சாரா அலிகான் அடிக்கடி கேதார்நாத் வருபவர் என்றாலும், இந்த புதிய விதியை அவரும் பின்பற்ற வேண்டும் என்று கூறினார்.
"சாரா அலிகான் தனது பக்தியை வெளிப்படுத்தி பிரமாண பத்திரம் அளித்தால் மட்டுமே அவர் தொடர்ந்து வழிபாடு செய்ய அனுமதிக்கப்படுவார்" என அவர் விளக்கினார்.
இது குறித்துப் பேசிய நடிகையும் எம்.பி.யுமான கங்கனா ரணாவத், "இங்கு இருப்பவர்கள் அனைவரும் சனாதனிகளே, உண்மையை எழுதி தருவதில் என்ன பயம்?" என கேள்வி எழுப்பியுள்ளார். தனது முதல் படமான 'கேதார்நாத்' படப்பிடிப்பிற்கு பிறகு, சாரா அலிகான் தொடர்ந்து இக்கோவிலுக்கு ஆன்மீக பயணம் மேற்கொண்டு வருவது குறிப்பிடத்தக்கது.