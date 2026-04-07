முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

பெங்களூரு சாம்பார் > சென்னை சாம்பார்.. Zomatoவின் கிண்டல் பதிவு.. செயலியை டெலிட் செய்யும் சென்னைவாசிகள்..!

Swiggy Zomato
BY: Siva
Publish Date: Tue, 07 Apr 2026 (09:02 IST) Updated Date: Tue, 07 Apr 2026 (08:58 IST)
ஐபிஎல் போட்டியில் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியை ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணி தோற்கடித்த நிலையில், இந்த வெற்றி கொண்டாட்டம் தற்போது சாம்பார் போராக மாறியுள்ளது.
 
பெங்களூரு சாம்பார் > சென்னை சாம்பார்" என Zomato நிறுவனம் எக்ஸ் தளத்தில் பதிவிட்ட ஒரு கருத்து இணையத்தில் காட்டுத்தீயாக பரவி வருகிறது.
 
இதை கண்டு கொதித்தெழுந்த சென்னை ரசிகர்கள், "பெங்களூரு சாம்பார் என்பது வெறும் சர்க்கரை தண்ணீர்" என்றும், "உண்மையான சாம்பார் சுவை உங்களுக்கு தெரியுமா?" என்றும் காரசாரமாக பதில் அளித்து வருகின்றனர். சிலர் ஒருபடி மேலே சென்று Zomato செயலியைத் தங்கள் மொபைலில் இருந்து நீக்கிய வீடியோக்களையும் பகிர்ந்து வருகின்றனர். 
 
அதே சமயம், பெங்களூரு ரசிகர்கள் தங்கள் ஊர் சாம்பாரே சிறந்தது என ஆதரவு தெரிவித்து வருகின்றனர். கிரிக்கெட் மைதானத்தில் தொடங்கிய மோதல் இப்போது உணவு விடுதி வரை சென்றுள்ளது. எதுவாக இருந்தாலும், "பெங்களூரு தோசைக்கு சென்னை சாம்பார் தான் சிறந்த காம்போ" என நடுநிலையாளர்கள் சிலர் சமாதானம் பேசி வருகின்றனர்.
 
ஒரே இரவில் ஈரானை அழிக்க முடியும், அது நாளையாக கூட இருக்கலாம்: ட்ரம்ப் விடுத்த எச்சரிக்கை!

