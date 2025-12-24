முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






சபரிமலை ஐயப்பன் கோவில் முன்பதிவில் திடீர் மாற்றம்.. தேவசம்போர்டு உத்தரவு..!

Advertiesment
சபரிமலை

Siva

, புதன், 24 டிசம்பர் 2025 (08:55 IST)
சபரிமலையில் மண்டல பூஜை காலத்தின் இறுதி கட்டத்தை முன்னிட்டு, உடனடி முன்பதிவு எண்ணிக்கையை திருவிதாங்கூர் தேவசம் போர்டு அதிரடியாக குறைத்துள்ளது. 
 
வரும் டிசம்பர் 26 மற்றும் 27 ஆகிய தேதிகளில் தினமும் 5,000 பக்தர்கள் உடனடி பதிவு மூலம் அனுமதிக்கப்படுவார்கள் என்று முன்னதாக அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது. ஆனால், தற்போதைய நிலவரப்படி இந்த எண்ணிக்கை வெறும் 2,000 ஆக குறைக்கப்படுவதாக அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.
 
அதேபோல், ஆன்லைன் முன்பதிவு மூலம் டிசம்பர் 26-ஆம் தேதி 30,000 பேரும், டிசம்பர் 27-ஆம் தேதி 35,000 பேரும் மட்டுமே அனுமதிக்கப்படுவார்கள் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 
சன்னிதானத்தில் நிலவும் கட்டுக்கடங்காத கூட்ட நெரிசலை கட்டுப்படுத்தவும், பாதுகாப்பு முன்னேற்பாடுகளுக்காகவும் இந்த முடிவு எடுக்கப்பட்டுள்ளதாக நிர்வாகம் விளக்கம் அளித்துள்ளது. 
 
மண்டல பூஜையின் முக்கிய நாட்களில் ஐயப்பனை தரிசிக்க திட்டமிட்டிருந்த ஆயிரக்கணக்கான பக்தர்கள், இந்த திடீர் எண்ணிக்கை குறைப்பு நடவடிக்கையால் பெரும் அதிர்ச்சியும் கவலையும் அடைந்துள்ளனர்.
 
Edited by Siva
 

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

கேரளாவில் மீண்டும் பரவும் பறவை காய்ச்சல் கோழி வாத்து காடைகள் திடீரென செத்ததால் பரபரப்பு

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos