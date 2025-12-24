முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
சபரிமலை பஞ்சலோக சிலைகள் கடத்தல்.. சென்னை கடத்தல் கும்பலுக்கு தொடர்பா?

சபரிமலை தங்கம் மாயம்

Siva

, புதன், 24 டிசம்பர் 2025 (18:20 IST)
சபரிமலை ஐயப்பன் கோவிலின் தங்கக் கவசங்கள் மற்றும் சிலைகளில் தங்கம் மாயமானது தொடர்பான வழக்கில் புதிய திருப்பமாக, ஒரு தொழிலதிபரிடம் சிறப்பு விசாரணைத் குழு விசாரணை நடத்தியுள்ளது. காங்கிரஸ் மூத்த தலைவர் ரமேஷ் சென்னிதலாவிடம் இந்த தொழிலதிபர் அளித்த தகவல்களின் அடிப்படையில் இந்த விசாரணை மேற்கொள்ளப்பட்டது.
 
அவர் அளித்த வாக்குமூலத்தின்படி, 2019-2020 காலப்பகுதியில் சபரிமலையின் நான்கு பஞ்சலோக சிலைகள் கடத்தப்பட்டு, சென்னையில் உள்ள ஒரு சர்வதேசக் கடத்தல் கும்பலிடம் விற்கப்பட்டுள்ளன. இதில் முக்கிய குற்றவாளியான உன்னிகிருஷ்ணன் போற்றி இடைத்தரகராக செயல்பட்டதாகவும், இதற்கான பெருந்தொகையை ஒரு உயர்மட்ட அதிகாரி பெற்றதாகவும் கூறப்படுகிறது. 
 
ரமேஷ் சென்னிதலா இது குறித்து கூறுகையில், சர்வதேச சிலைக் கடத்தல் கும்பல் இதன் பின்னணியில் இருப்பதாகவும், காணாமல் போன தங்கத்தை கண்டுபிடிப்பதே முக்கியம் என்றும் வலியுறுத்தியுள்ளார். தற்போது அந்த மர்மமான அதிகாரி யார் என்பது குறித்தும், இந்தத் தகவல்கள் உண்மையா என்பது குறித்தும் கேரள உயர் நீதிமன்ற கண்காணிப்பில் SIT தீவிரமாக விசாரித்து வருகிறது.
 
Edited by Siva

