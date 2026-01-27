குடியரசு தலைவரை அவமதித்தாரா ராகுல் காந்தி? விருந்தில் நடந்தது என்ன?

குடியரசுத் தலைவர் மாளிகையில் நேற்று நடைபெற்ற சிறப்பு விருந்தின்போது, மக்களவை எதிர்க்கட்சி தலைவர் ராகுல் காந்தி குடியரசு தலைவரை அவமதித்துவிட்டதாக பாஜக சுமத்தியுள்ள குற்றச்சாட்டு அரசியல் வட்டாரத்தில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. குடியரசுத் தலைவர் திரௌபதி முர்மு அளித்த இந்த விருந்தில், உள்நாட்டு மற்றும் வெளிநாட்டுத் தலைவர்கள் பலரும் கலந்துகொண்டனர்.
இந்த விருந்திற்கு வருகை தந்த அனைத்து தலைவர்களுக்கும் கௌரவிக்கும் விதமாக அசாம் மாநிலத்தின் பாரம்பரிய துண்டு வழங்கப்பட்டது. அங்கு வந்திருந்த மற்ற தலைவர்கள் அனைவரும் அந்த துண்டை முறையாக தங்களது கழுத்தில் அணிந்திருந்த நிலையில், ராகுல் காந்தி மட்டும் அதை அணிய மறுத்துவிட்டதாக பாஜக தரப்பில் விமர்சனங்கள் முன்வைக்கப்பட்டுள்ளன. இது குடியரசுத் தலைவரின் விருந்தோம்பலை அவமதிக்கும் செயல் என்று பாஜகவினர் சாடி வருகின்றனர்.
பாஜகவின் இந்த குற்றச்சாட்டிற்கு காங்கிரஸ் கட்சி கடும் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளது. இதுகுறித்து விளக்கம் அளித்த காங்கிரஸ் தலைவர்கள், "ராகுல் காந்தி அந்த துண்டை அவமதிக்கவில்லை; உணவு அருந்தும்போது வசதிக்காக அதை மடித்து அருகில் வைத்திருந்தார். இதை போய் ஒரு பெரிய அரசியல் பிரச்சினையாக பாஜகவினர் மாற்றுவது கண்டிக்கத்தக்கது" என்று பதிலடி கொடுத்துள்ளனர். ஒரு சிறிய நிகழ்வை வைத்து எதிர்க்கட்சித் தலைவர் மீது பாஜக திட்டமிட்டு அவதூறு பரப்புவதாக காங்கிரஸ் குற்றம் சாட்டியுள்ளது.