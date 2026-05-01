வணிக சிலிண்டரின் விலை ரூ.993 உயர்வு எதிரொலி.. ஹோட்டல்கள் விலை உயர்த்த முடிவா?

Publish Date: Fri, 01 May 2026 (15:45 IST)
மேற்காசியாவில் நிலவும் பதற்றமான சூழலால் எரிபொருள் விலைகள் கடுமையாக உயர்ந்து வருவது நுகர்வோரை நேரடியாக பாதிக்க தொடங்கியுள்ளது. குறிப்பாக, விமான எரிபொருள் விலை அதிகரிப்பால் ஏர் இந்தியா நிறுவனம் வரும் ஜூன் மாதம் முதல் நாளொன்றுக்கு சுமார் 100 விமான சேவைகளை குறைக்கத் திட்டமிட்டுள்ளது.
உலகளவில் விமான எரிபொருள் விலை பிப்ரவரி மாத இறுதியில் இருந்த $99.40லிருந்து, ஏப்ரல் 24-ஆம் தேதியன்று $179.46 ஆக, சுமார் 80 சதவீதம் உயர்ந்துள்ளது. இதனால் கோடை விடுமுறை காலத்தில் விமான கட்டணங்கள் மேலும் உயர வாய்ப்புள்ளது.
மறுபுறம், ஹோட்டல்கள் மற்றும் உணவகங்கள் வணிக பயன்பாட்டிற்கான எல்பிஜி சிலிண்டர் விலையேற்றத்தால் பெரும் அதிர்ச்சியைச் சந்தித்துள்ளன. டெல்லியில் 19 கிலோ எடையுள்ள வணிக சிலிண்டரின் விலை ரூ.993 உயர்த்தப்பட்டு ரூ.3,071.50 ஆக உள்ளது.
இந்த விலை உயர்வால் உணவகங்களின் லாப வரம்பு குறையும் சூழல் ஏற்பட்டாலும், நுகர்வோரை தக்கவைக்க விலையை உயர்த்தாமல் இருக்க உரிமையாளர்கள் முயன்று வருகின்றனர். இதற்கு மாற்றாக, சில உணவகங்கள் உயிரி எரிவாயு போன்ற மாற்று எரிசக்தி ஆதாரங்களை ஆராய தொடங்கியுள்ளன.