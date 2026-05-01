முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

வணிக சிலிண்டரின் விலை ரூ.993 உயர்வு எதிரொலி.. ஹோட்டல்கள் விலை உயர்த்த முடிவா?

gas cylinder
BY: Webdunia
Publish Date: Fri, 01 May 2026 (15:45 IST) Updated Date: Fri, 01 May 2026 (15:46 IST)
மேற்காசியாவில் நிலவும் பதற்றமான சூழலால் எரிபொருள் விலைகள் கடுமையாக உயர்ந்து வருவது நுகர்வோரை நேரடியாக பாதிக்க தொடங்கியுள்ளது. குறிப்பாக, விமான எரிபொருள் விலை அதிகரிப்பால் ஏர் இந்தியா நிறுவனம் வரும் ஜூன் மாதம் முதல் நாளொன்றுக்கு சுமார் 100 விமான சேவைகளை குறைக்கத் திட்டமிட்டுள்ளது. 
 
உலகளவில் விமான எரிபொருள் விலை பிப்ரவரி மாத இறுதியில் இருந்த $99.40லிருந்து, ஏப்ரல் 24-ஆம் தேதியன்று $179.46 ஆக, சுமார் 80 சதவீதம் உயர்ந்துள்ளது. இதனால் கோடை விடுமுறை காலத்தில் விமான கட்டணங்கள் மேலும் உயர வாய்ப்புள்ளது.
 
மறுபுறம், ஹோட்டல்கள் மற்றும் உணவகங்கள் வணிக பயன்பாட்டிற்கான எல்பிஜி சிலிண்டர் விலையேற்றத்தால் பெரும் அதிர்ச்சியைச் சந்தித்துள்ளன. டெல்லியில் 19 கிலோ எடையுள்ள வணிக சிலிண்டரின் விலை ரூ.993 உயர்த்தப்பட்டு ரூ.3,071.50 ஆக உள்ளது. 
 
இந்த விலை உயர்வால் உணவகங்களின் லாப வரம்பு குறையும் சூழல் ஏற்பட்டாலும், நுகர்வோரை தக்கவைக்க விலையை உயர்த்தாமல் இருக்க உரிமையாளர்கள் முயன்று வருகின்றனர். இதற்கு மாற்றாக, சில உணவகங்கள் உயிரி எரிவாயு போன்ற மாற்று எரிசக்தி ஆதாரங்களை ஆராய தொடங்கியுள்ளன. 
 
Edited by Siva

சட்டசபை தேர்தல் ரிசல்ட்!. மீண்டும் ஒரு கூவத்தூர் சம்பவம் அரங்கேறுமா?.. விஜய்க்கு இருக்கும் சவால்!..

தொடர்புடைய செய்திகள்

