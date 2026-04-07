அரிசியில் இருந்து தயாரிக்கப்படும் Rice Beer.. Gen Z மத்தியில் பிரபலமாகி வருவதால் பரபரப்பு..!

அசாம் ரைஸ் பியர்
BY: Siva
Publish Date: Tue, 07 Apr 2026 (15:07 IST) Updated Date: Tue, 07 Apr 2026 (16:05 IST)
அசாம் மற்றும் வடகிழக்கு மாநிலங்களின் பாரம்பரிய பானமான Rice Beer, தற்போது இந்திய இளைஞர்கள், குறிப்பாக Gen Z மத்தியில் பெரும் வரவேற்பை பெற்று வருகிறது. வழக்கமான வணிக ரீதியான மதுபானங்களுக்கு மாற்றாக, இயற்கையான முறையில் நொதிக்க வைக்கப்பட்ட இந்த பானத்தை இளைஞர்கள் மாற்றாக கருதுகின்றனர்.
 
டெல்லி போன்ற பெருநகரங்களில் உள்ள நவீன உணவகங்களில் இது ஒரு கலைநயமிக்க பானமாக அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. வேகவைத்த அரிசியுடன் காட்டில் கிடைக்கும் மூலிகைகளை சேர்த்து, மண் பானைகளில் நொதிக்க வைத்து இது தயாரிக்கப்படுகிறது.
 
 இதில் ஆல்கஹால் அளவு 5 முதல் 10 சதவீதம் வரை மட்டுமே இருப்பதால், இது ஆரோக்கியமானதாக கருதப்படுகிறது. குறிப்பாக அஸ்ஸாமின் 'ஜுடிமா' மற்றும் 'அபாங்' போன்ற வகைகள் மிகவும் பிரபலம். செயற்கை உட்பொருட்கள் இல்லாததாலும், பாரம்பரிய முறைப்படி தயாரிக்கப்படுவதாலும் தற்போதைய தலைமுறை இதற்கு மாறி வருகிறது. 
 
எனினும், இது வணிக ரீதியான பானங்களை விட ஆரோக்கியமானதா என்ற விவாதமும் எழுந்துள்ளது. இந்த தேடல் ஒரு புதிய கலாச்சார மாற்றமாகவே பார்க்கப்படுகிறது.
 
