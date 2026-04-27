பாரத மாதா அழைக்கிறார்..தாய்நாட்டிற்கு திரும்புங்கள்.. அமெரிக்க இந்தியர்களுக்கு ஜோஹோ வேம்பு அழைப்பு..

Publish Date: Mon, 27 Apr 2026 (15:26 IST)
Updated Date: Mon, 27 Apr 2026 (15:27 IST)
இந்தியாவின் முன்னணி மென்பொருள் நிறுவனமான 'ஜோஹோ' சிஇஓ ஸ்ரீதர் வேம்பு, அமெரிக்காவில் வாழும் இந்தியர்களுக்கு ஒரு உருக்கமான பகிரங்க கடிதத்தை எழுதியுள்ளார். அதில், இந்தியர்கள் தங்கள் தாய்நாட்டிற்கு திரும்புவது குறித்துச் சிந்திக்க வேண்டும் என்று அவர் வலியுறுத்தியுள்ளார்.
அமெரிக்காவில் இந்தியர்கள் இரு துருவ அரசியல் மோதல்களுக்கு இடையே சிக்கியிருப்பதாக அவர் கவலை தெரிவித்துள்ளார். ஒரு காலத்தில் இந்தியர்களின் கடின உழைப்பை பாராட்டிய அமெரிக்காவில், இன்று ஒரு குறிப்பிட்ட பிரிவினர் இந்தியர்கள் தங்கள் வேலைவாய்ப்புகளை பறிப்பதாக கருதுகின்றனர். இந்தியாவின் உலகளாவிய நற்பெயர் என்பது அங்கு வாழும் புலம்பெயர்ந்தோரின் வெற்றியால் மட்டும் அமையாது; மாறாக இந்தியாவின் சொந்த தொழில்நுட்ப வலிமையை பொறுத்தே அமையும் என்று அவர் சுட்டிக்காட்டியுள்ளார்.
இதேவேளை, OpenAI நிறுவனத்தின் தலைமை தொழில்நுட்ப அதிகாரி ஸ்ரீநிவாஸ் நாராயணன் தனது பதவியை ராஜினாமா செய்துவிட்டு இந்தியா திரும்பப்போவதாக அறிவித்துள்ளார். கார்னகி எண்டோமென்ட் நடத்திய ஆய்வில், சுமார் 40 சதவீத இந்திய-அமெரிக்கர்கள் அரசியல் மற்றும் பொருளாதார காரணங்களால் அமெரிக்காவை விட்டு வெளியேற விரும்புவது தெரியவந்துள்ளது.
இந்த நிலையில் தான் இந்தியாவின் இளைஞர் சக்தியை வழிநடத்த வெளிநாடுகளில் உள்ள நிபுணர்கள் தங்கள் அனுபவங்களுடன் தாயகம் திரும்ப வேண்டும் என ஸ்ரீதர் வேம்பு அழைப்பு விடுத்துள்ளார்.