முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






இண்டர்நெட் கூட இல்லை.. உயிருக்கு பயந்து வந்துட்டோம்.. ஈரானில் இருந்த வந்த இந்தியர்கள் பேட்டி..

Advertiesment
Indian Nationals Return

Siva

, சனி, 17 ஜனவரி 2026 (12:17 IST)
ஈரானில் நிலவி வரும் கடுமையான உள்நாட்டுப் போர் மற்றும் போராட்டங்களுக்கு மத்தியில், அங்கு சிக்கியிருந்த இந்தியர்களை ஏற்றிக்கொண்டு முதல் இரண்டு வணிக விமானங்கள் நேற்று நள்ளிரவு டெல்லி இந்திரா காந்தி சர்வதேச விமான நிலையத்தை வந்தடைந்தன. இது முறையான மீட்பு நடவடிக்கை இல்லை என்றாலும், ஈரானில் அதிகரித்து வரும் வன்முறையை கருத்தில் கொண்டு இந்திய வெளியுறவு அமைச்சகம் வழங்கிய அறிவுறுத்தலின் பேரில் பல இந்தியர்கள் நாடு திரும்பியுள்ளனர்.
 
ஈரான் தலைநகர் தெஹ்ரானில் இருந்து திரும்பிய பயணிகள், அங்குள்ள சூழல் மிகவும் பயங்கரமாக இருந்ததாக தெரிவித்தனர். குறிப்பாக, கடந்த சில வாரங்களாக இணைய சேவை முற்றிலும் முடக்கப்பட்டதால், தங்களால் இந்தியாவிலுள்ள குடும்பத்தினரை தொடர்பு கொள்ள முடியவில்லை என்றும், தூதரகத்தை தொடர்பு கொள்வதில் கூட சிரமம் இருந்ததாகவும் அவர்கள் கவலையுடன் பகிர்ந்துகொண்டனர். சாலைகளில் போராட்டக்காரர்கள் வாகனங்களை வழிமறிப்பதும், ஆங்காங்கே தீ வைப்புச் சம்பவங்கள் நடப்பதும் அன்றாட வாழ்க்கையை அச்சுறுத்தும் வகையில் இருந்ததாக திரும்பிய பொறியாளர் ஒருவர் தெரிவித்தார்.
 
அலி கமேனி தலைமையிலான அரசுக்கு எதிராக கடந்த டிசம்பர் இறுதியில் தொடங்கிய இந்த போராட்டங்கள், தற்போது நாடு முழுவதும் தீவிரமடைந்துள்ளன. இதில் சுமார் 3,000 பேர் உயிரிழந்ததாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. அமெரிக்கா மற்றும் ஈரான் இடையே நிலவும் மோதல் போக்கு உலக நாடுகளைக் கவலையடையச் செய்துள்ள நிலையில், ஈரானில் உள்ள சுமார் 9,000 இந்தியர்களின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்ய இந்தியத் தூதரகம் தொடர்ந்து கண்காணித்து வருகிறது. 
 
 
Edited by Siva

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

தவெகவில் இணைந்த அதிமுக பிரபலம்.. இன்னும் யாரெல்லாம் வருவார்கள்?

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos