முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






கூகுள், அமேசான், மைக்ரோசாஃப்ட் போன்ற ஜாம்பவான்களுடன் இணைந்த ஜியோ.. என்ன காரணம்?

Advertiesment
ரிலையன்ஸ் ஜியோ

Siva

, ஞாயிறு, 15 பிப்ரவரி 2026 (17:05 IST)
இந்தியாவின் முன்னணி தொலைத்தொடர்பு நிறுவனமான ரிலையன்ஸ் ஜியோ, கூகுள், அமேசான் மற்றும் மைக்ரோசாஃப்ட் போன்ற உலகளாவிய ஜாம்பவான்களுடன் இணைந்து 'டிரஸ்டட் டெக் அலையன்ஸ்' என்ற அமைப்பில் இணைந்துள்ளது. 
 
தொழில்நுட்ப உலகில் வெளிப்படைத்தன்மை, பாதுகாப்பு மற்றும் தரவுப் பாதுகாப்பு ஆகியவற்றை உறுதி செய்வதே இந்த கூட்டணியின் முக்கிய நோக்கமாகும். 
 
கிளவுட் கட்டமைப்பு ), செமிகண்டக்டர்கள், மென்பொருள் மற்றும் செயற்கை நுண்ணறிவு போன்ற அடுத்த தலைமுறை தொழில்நுட்பங்களில் ஒரு பொதுவான தரநிலையை உருவாக்க இந்த நிறுவனங்கள் ஒப்பந்தம் செய்துள்ளன.
 
ஜியோ பிளாட்பார்ம்ஸ் நிறுவனத்தின் தலைமைச் செயல் அதிகாரி கிரண் தாமஸ் கூறுகையில், "உலகளாவிய டிஜிட்டல் வளர்ச்சியை உறுதிப்படுத்த பாதுகாப்பான தொழில்நுட்பம் அவசியம். சர்வதேச நிறுவனங்களுடன் இணைந்து செயல்படுவதன் மூலம் கிளவுட் மற்றும் ஏஐ அமைப்புகளில் நீண்டகால நம்பிக்கையை எங்களால் உருவாக்க முடியும்" எனத் தெரிவித்தார்.
 
Edited by Siva

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

ரகசியமாக சிறையில் இருந்து வெளியே வந்தாரா இம்ரான்கான்? வெளிநாடு செல்ல திட்டமா?

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos