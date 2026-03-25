50 ஏசிக்கள், 70 மின்விசிறிகள்.. கொரோனா நேரத்தில் கூட ஆடம்பர வாழ்க்கை வாழ்ந்தாரா அரவிந்த் கெஜ்ரிவால்?

Publish Date: Wed, 25 Mar 2026 (18:59 IST)
Updated Date: Wed, 25 Mar 2026 (18:47 IST)
டெல்லி முதல்வர் ரேகா குப்தா, முன்னாள் முதல்வர் அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் மற்றும் ஆம் ஆத்மி கட்சியினர் பொதுப்பணத்தை முறைகேடாக பயன்படுத்தி தங்களது இல்லங்களை ஆடம்பரமாக புதுப்பித்துள்ளதாகக் கடுமையான குற்றச்சாட்டுகளை முன்வைத்துள்ளார்.
முன்னாள் டெல்லி முதல்வர் அரவிந்த் கெஜ்ரிவாலின் அதிகாரப்பூர்வ இல்லத்தில் சுமார் 50 ஏசிக்கள், 70 மின்விசிறிகள் மற்றும் உணவை கொண்டு செல்ல 7 லட்சம் ரூபாய் மதிப்பிலான மின்தூக்கி போன்றவை அமைக்கப்பட்டுள்ளதாக அவர் சட்டப்பேரவையில் தெரிவித்தார்.
சாதாரண மனிதனாக தன்னைக் காட்டிக்கொண்ட கெஜ்ரிவால், கோவிட் பெருந்தொற்று காலத்தில் மக்கள் ஆக்சிஜனுக்காக போராடியபோது, பல கோடி ரூபாய் செலவில் இத்தகைய வசதிகளை செய்துள்ளதாக ரேகா குப்தா சாடினார்.
மேலும், மணீஷ் சிசோடியா மற்றும் அதிஷி உள்ளிட்ட பிற ஆம் ஆத்மி தலைவர்களின் இல்ல புதுப்பிப்பு செலவுகளையும் அவர் பட்டியலிட்டார். இந்த முறைகேடுகள் குறித்து பொதுக்கணக்கு குழு விசாரணை நடத்த வேண்டும் என்று அவர் வலியுறுத்தியுள்ளார்.
ஷீலா தீட்சித் காலத்தில் 10 ஏசிக்களுக்கே விமர்சனம் எழுந்த நிலையில், தற்போது அரவிந்த் கெஜ்ரிவாலின் ஆடம்பர வாழ்வு டெல்லி அரசியலில் பெரும் விவாதத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.