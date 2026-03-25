முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






50 ஏசிக்கள், 70 மின்விசிறிகள்.. கொரோனா நேரத்தில் கூட ஆடம்பர வாழ்க்கை வாழ்ந்தாரா அரவிந்த் கெஜ்ரிவால்?

Aravind Kejriwal
BY: Siva
Publish Date: Wed, 25 Mar 2026 (18:59 IST) Updated Date: Wed, 25 Mar 2026 (18:47 IST)
google-news
டெல்லி முதல்வர் ரேகா குப்தா, முன்னாள் முதல்வர் அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் மற்றும் ஆம் ஆத்மி கட்சியினர் பொதுப்பணத்தை முறைகேடாக பயன்படுத்தி தங்களது இல்லங்களை ஆடம்பரமாக புதுப்பித்துள்ளதாகக் கடுமையான குற்றச்சாட்டுகளை முன்வைத்துள்ளார்.
 
முன்னாள் டெல்லி முதல்வர் அரவிந்த் கெஜ்ரிவாலின் அதிகாரப்பூர்வ இல்லத்தில் சுமார் 50 ஏசிக்கள், 70 மின்விசிறிகள் மற்றும் உணவை கொண்டு செல்ல 7 லட்சம் ரூபாய் மதிப்பிலான மின்தூக்கி போன்றவை அமைக்கப்பட்டுள்ளதாக அவர் சட்டப்பேரவையில் தெரிவித்தார்.
 
சாதாரண மனிதனாக தன்னைக் காட்டிக்கொண்ட கெஜ்ரிவால், கோவிட் பெருந்தொற்று காலத்தில் மக்கள் ஆக்சிஜனுக்காக போராடியபோது, பல கோடி ரூபாய் செலவில் இத்தகைய வசதிகளை செய்துள்ளதாக ரேகா குப்தா சாடினார். 
 
மேலும், மணீஷ் சிசோடியா மற்றும் அதிஷி உள்ளிட்ட பிற ஆம் ஆத்மி தலைவர்களின் இல்ல புதுப்பிப்பு செலவுகளையும் அவர் பட்டியலிட்டார். இந்த முறைகேடுகள் குறித்து பொதுக்கணக்கு குழு விசாரணை நடத்த வேண்டும் என்று அவர் வலியுறுத்தியுள்ளார். 
ஷீலா தீட்சித் காலத்தில் 10 ஏசிக்களுக்கே விமர்சனம் எழுந்த நிலையில், தற்போது அரவிந்த் கெஜ்ரிவாலின் ஆடம்பர வாழ்வு டெல்லி அரசியலில் பெரும் விவாதத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
 
Edited by Siva

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

போர் தொடங்கி 4 வாரங்கள் கழித்து திடீரென மோடியிடம் பேசிய டிரம்ப்.. சமாதானப்படுத்தவா?

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos