ஏப்ரல் 1 டிஜிட்டல் பணப்பரிமாற்றம் முற்றிலும் மாற்றம்.. இனி ஓடிபி மட்டும் இருந்தால் பணம் பெற முடியாது..!

BY: Siva
Publish Date: Sun, 22 Mar 2026 (14:59 IST) Updated Date: Sun, 22 Mar 2026 (14:57 IST)
இந்தியாவின் டிஜிட்டல் பணப்பரிமாற்ற நிலை ஏப்ரல் 1  முதல் ஒரு பெரிய மாற்றத்தை சந்திக்க உள்ளது. அனைத்து டிஜிட்டல் பரிவர்த்தனைகளுக்கும் இரண்டு அடுக்கு அங்கீகாரத்தை இந்திய ரிசர்வ் வங்கி கட்டாயமாக்கியுள்ளது.
 
ஒவ்வொரு டிஜிட்டல் கட்டணமும் குறைந்தது இரண்டு வெவ்வேறு காரணிகளை கொண்டு சரிபார்க்கப்பட வேண்டும் என்று ரிசர்வ் வங்கி உத்தரவிட்டுள்ளது. அவை பின்வருவனவற்றில் ஏதேனும் இரண்டாக இருக்கலாம்:
 
கடவுச்சொற்கள் 
 
பின் எண்கள் 
 
SMS மூலமான OTP
 
பயோமெட்ரிக்ஸ் 
 
மென்பொருள் அல்லது ஹார்டுவேர் டோக்கன்கள்
 
முக்கிய விதிகள்:
 
அனைத்து டிஜிட்டல் கட்டணங்களுக்கும் 2FA கட்டாயம்.
 
பரிவர்த்தனையின் போது உருவாக்கப்படும் ஒரு காரணி 'டைனமிக்' ஆக இருக்க வேண்டும் உதாரணமாக OTP.
 
விதிமுறைகளை பின்பற்றாததால் மோசடி நடந்தால், அதற்கு வங்கிகளே பொறுப்பேற்க வேண்டும்.
 
அக்டோபர் 1 முதல் சர்வதேச பரிவர்த்தனைகளுக்கும் இது பொருந்தும்.
 
கடந்த பத்தாண்டுகளில் UPI மற்றும் மொபைல் வாலட் பயன்பாடு அதிகரித்துள்ள அதே வேளையில், போலி அழைப்புகள் மற்றும் அங்கீகரிக்கப்படாத பரிவர்த்தனைகளும் அதிகரித்துள்ளன. வெறும் OTPஐ மட்டும் நம்பியிருப்பது இப்போது பாதுகாப்பானது அல்ல என்பதால், பயோமெட்ரிக் மற்றும் சாதன அடிப்படையிலான சரிபார்ப்புகளுக்கு ரிசர்வ் வங்கி முக்கியத்துவம் அளிக்கிறது.
 
இது பாதுகாப்பை அதிகரிப்பது மட்டுமல்லாமல், மோசடி நடந்தால் வாடிக்கையாளர்களுக்கு முழு இழப்பீடு கிடைப்பதையும் உறுதி செய்கிறது. இதன் மூலம் வங்கிகள் தங்கள் பாதுகாப்பு அமைப்புகளை மேம்படுத்த வேண்டிய கட்டாயம் ஏற்பட்டுள்ளது.
 
 
