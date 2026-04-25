பேடிஎம் பேமெண்ட்ஸ் வங்கி உரிமம் ரத்து: வாடிக்கையாளர்கள் பணத்தை எப்படி எடுப்பது?

BY: Webdunia
Publish Date: Sat, 25 Apr 2026 (08:38 IST) Updated Date: Sat, 25 Apr 2026 (08:39 IST)
இந்திய ரிசர்வ் வங்கி, விதிமீறல்கள் மற்றும் நிர்வாக குளறுபடிகள் காரணமாக பேடிஎம் பேமெண்ட்ஸ் வங்கியின் உரிமத்தை ஏப்ரல் 24 முதல் ரத்து செய்துள்ளது. 
வங்கி ஒழுங்குமுறை சட்டம் 1949-ன் கீழ் இந்த அதிரடி நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது. வங்கியின் செயல்பாடுகள் வாடிக்கையாளர்களின் நலனுக்கு எதிராகவும், வங்கி விதிகளுக்கு புறம்பாகவும் இருந்ததாக ஆர்பிஐ தெரிவித்துள்ளது.
 
ஏப்ரல் 24 முதல் பேடிஎம் பேமெண்ட்ஸ் வங்கி எவ்வித வங்கி சேவைகளையும் வழங்க தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது.
 
வங்கியைக் கலைப்பதற்கான சட்டப்பூர்வ நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள ஆர்பிஐ உயர் நீதிமன்றத்தை நாட உள்ளது.
 
வாடிக்கையாளர்களின் டெபாசிட் தொகையை பாதுகாப்பதற்கான தேவையான நடவடிக்கைகளை ஆர்பிஐ உறுதி செய்துள்ளது.
 
ஏற்கனவே இந்த வங்கி மீது பல்வேறு கட்டுப்பாடுகள் இருந்த நிலையில், தற்போது உரிமமே ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது. வாடிக்கையாளர்கள் தங்கள் கணக்கில் உள்ள நிலுவை தொகையை எடுப்பதற்கான வழிமுறைகளை ரிசர்வ் வங்கி விரைவில் வெளியிடும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
 
Edited by Siva

