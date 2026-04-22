Select Your Language

Notifications

ஸ்கேன் செய்யுங்கள்.. தேர்தல் நேரத்தில் முக்கிய வீதிகளில் ஒட்டப்பட்ட போஸ்டரால் பரபரப்பு?

மேற்கு வங்க தேர்தல் 2026
BY: Siva
Publish Date: Wed, 22 Apr 2026 (14:22 IST) Updated Date: Wed, 22 Apr 2026 (14:24 IST)
google-news
மேற்கு வங்க சட்டசபை தேர்தலின் முதற்கட்ட வாக்குப்பதிவு நாளை தொடங்கவுள்ள நிலையில், கொல்கத்தாவின் முக்கிய வீதிகளில் ஆளும் திரிணாமுல் காங்கிரஸ் கட்சியை கேலி செய்யும் விதமான போஸ்டர்கள் ஒட்டப்பட்டுள்ளது பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. 
 
'pay2tmc' என்ற வாசகத்துடன் கூடிய இந்த போஸ்டர்களில் ஒரு பெரிய QR கோட் இடம்பெற்றுள்ளது. அதன் கீழே வங்காள மொழியில் "ரேஷனா? அல்லது வேலையா?... ஸ்கேன் செய்யுங்கள்" என்ற வாசகம் அச்சிடப்பட்டுள்ளது.
 
திரிணாமுல் காங்கிரஸ் அரசு மீது வைக்கப்படும் 'கட்-மணி' ற்றும் ஊழல் புகார்களை கிண்டல் செய்யும் விதமாக இந்த பிரச்சாரம் முன்னெடுக்கப்பட்டுள்ளது. குறிப்பாக, தகுதியுள்ள இளைஞர்கள் வீதியில் போராடும் அளவிற்கு மோசமடைந்துள்ள ஆசிரியர் நியமன ஊழல் மற்றும் ஏழை மக்களுக்கான உணவு பொருட்கள் பதுக்கப்படும் ரேஷன் விநியோக முறைகேடு ஆகியவற்றை இந்த போஸ்டர்கள் சுட்டிக்காட்டுகின்றன.
 
பாஜக தகவல் தொழில்நுட்ப பிரிவின் தலைவர் அமித் மாளவியா இந்த போஸ்டர்களை பகிர்ந்து, மம்தா பானர்ஜி அரசின் ஊழல் கலாச்சாரம் இப்போது டிஜிட்டல் முகவரியை பெற்றுள்ளதாகக் கடுமையாக சாடியுள்ளார். 
 
ஒவ்வொரு அடிப்படை உரிமையும் லஞ்சத்திற்கு கைமாற்றப்படும் நிலையை இது வெளிச்சம் போட்டு காட்டுவதாக அவர் கூறினார். தேர்தலுக்கு சில மணிநேரங்களுக்கு முன்பு கொல்கத்தா முழுவதும் பரவியுள்ள இந்த வைரல் போஸ்டர்கள், ஆளுங்கட்சிக்கு ஒரு சங்கடமான சூழலை உருவாக்கியுள்ளன.
 
Edited by Siva

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos