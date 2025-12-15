பாதை மாறி சென்ற ரேபிடோ பைக் ஓட்டுனர்.. பைக்கில் இருந்து குதித்து தப்பிய இளம்பெண்..!

மகாராஷ்டிரா மாநிலத்தில், 19 வயது ரேபிடோ பைக் டாக்ஸி ஓட்டுநர் சித்தேஷ் பர்தேஷி, பெண் பயணி ஒருவருக்கு பாலியல் தொல்லை கொடுத்து, கத்தியை காட்டி மிரட்டி ரூ.1,000 பணம் மற்றும் நகைகளை பறிக்க முயன்ற வழக்கில் கைது செய்யப்பட்டார்.
ஜிம்முக்கு செல்வதற்காக ரேபிடோ புக் செய்த பெண் பயணி, ஓட்டுநர் திட்டமிடப்பட்ட வழியில் இருந்து விலகி சென்று ஆள் நடமாட்டம் இல்லாத இடத்திற்கு செல்வதைக் கவனித்தார். இதனால் அதிர்ச்சி அடைந்த அவர், ஓடும் ஸ்கூட்டரில் இருந்து கீழே குதித்து, உதவி கேட்டு அலறியதால் அருகில் இருந்த பொதுமக்கள் ஓடிவந்து ஓட்டுநரை பிடித்து தாக்கினர். பின்னர், அவர் காவல்துறையினரிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டார்.
இந்த சம்பவம், போக்குவரத்து செயலிகள் மூலம் பயணம் செய்யும் பெண்களின் பாதுகாப்பு குறித்து புதிய கவலைகளை எழுப்பியுள்ளது. இதை தொடர்ந்து, மகாராஷ்டிர மாநில போக்குவரத்துத் துறை அமைச்சர் பிரதாப் சார்நாயக், சட்டத்தை மீறிச் செயல்படும் ரேபிடோ, ஓலா, உபெர் போன்ற நிறுவனங்கள் குறித்து இன்று காலை 10:30 மணிக்கு அவசர ஆலோசனைக் கூட்டத்திற்கு ஏற்பாடு செய்துள்ளார். இந்த நிறுவனங்கள் மீது கடும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.