நாடு முழுவதும் ரயில் டிக்கெட் கட்டண உயர்வு அமலுக்கு வந்தது.. மின்சார ரயில் கட்டணமும் உயர்வா?

ரயில் கட்டண உயர்வு

Siva

, வெள்ளி, 26 டிசம்பர் 2025 (08:50 IST)
சமீபத்தில் அறிவிக்கப்பட்ட பயணிகள் ரயில் கட்டண உயர்வு இன்று முதல் அதிகாரப்பூர்வமாக அமலுக்கு வந்துள்ளது. 
 
ரயில்வே துறையின் புதிய அறிவிப்பின்படி, 215 கிலோமீட்டர் தூரம் வரையிலான பயணங்களுக்கு கட்டண உயர்வு ஏதும் விதிக்கப்படவில்லை. இருப்பினும், 215 கிலோமீட்டருக்கு மேல் பயணிக்கும் போது சாதாரண ரயில்களுக்கு ஒரு கிலோமீட்டருக்கு ஒரு பைசா வீதமும், விரைவு ரயில்களுக்கு இரண்டு பைசா வீதமும் கூடுதல் கட்டணம் வசூலிக்கப்படும்.
 
அதே நேரத்தில், தினசரி அலுவலகம் செல்வோருக்கு பெரும் நிவாரணமாக மின்சார ரயில்களின் கட்டணத்தில் எந்த மாற்றமும் செய்யப்படவில்லை. மேலும், மாதாந்திர சீசன் டிக்கெட் கட்டணங்களும் பழைய நிலையிலேயே தொடரும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 
 
இந்த கட்டண மாற்றம் குறித்த விரிவான தகவல்களை அந்தந்த ரயில் நிலையங்களில் ஒலிபெருக்கி மற்றும் அறிவிப்புப் பலகைகள் மூலம் பயணிகளுக்கு தெரியப்படுத்துமாறு அதிகாரிகளுக்கு ரயில்வே நிர்வாகம் அறிவுறுத்தியுள்ளது. இந்த தூர அடிப்படையிலான கட்டண உயர்வு நீண்ட தூர பயணிகளை ஓரளவுக்கு பாதிக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
 
Edited by Siva

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

