முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






ஏழை விவசாயி வீட்டு திருமணத்தில் திடீரென கலந்து கொண்ட ராகுல் காந்தி.. பரபரப்பான சிறு கிராமம்..!

Advertiesment
ராகுல் காந்தி ஹரியானா வருகை
BY: Siva
Publish Date: Tue, 10 Mar 2026 (14:10 IST) Updated Date: Tue, 10 Mar 2026 (14:05 IST)
google-news
மக்களவை எதிர்க்கட்சித் தலைவர் ராகுல் காந்தி, இன்று காலை ஹரியானா மாநிலம் சோனிபட்டில் உள்ள மதினா கிராமத்திற்கு திடீர் பயணம் மேற்கொண்டார். அங்குள்ள ஒரு ஏழை விவசாய குடும்பத்தின் திருமண விழாவில் கலந்து கொள்வதற்காக அவர் வருகை தந்துள்ளார். ராகுல் காந்தியின் இந்த வருகை அந்த பகுதி மக்களிடையே பெரும் உற்சாகத்தை ஏற்படுத்தியது.
 
திருமண விழாவிற்கு வந்த ராகுல் காந்தியை, காங்கிரஸ் எம்.பி. தீபிந்தர் சிங் ஹூடா உள்ளிட்ட முக்கிய கட்சித் தலைவர்கள் மற்றும் தொண்டர்கள் உற்சாகமாக வரவேற்றனர். 
 
சாதாரண தொண்டர்கள் மற்றும் விவசாயிகளுடன் எளிமையாக உரையாடிய ராகுல் காந்தி, மணமக்களை வாழ்த்தி அவர்களுடன் புகைப்படம் எடுத்துக்கொண்டார். விவசாயிகளுடனான தனது நெருக்கத்தை வெளிப்படுத்தும் விதமாக ராகுல் காந்தி அவ்வப்போது இது போன்ற பயணங்களை மேற்கொண்டு வருவது குறிப்பிடத்தக்கது. 
 
அவரது இந்த வருகையையொட்டி சோனிபட் பகுதியில் பலத்த பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டிருந்தன.
 
Edited by Siva

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

பிரதமர் இஸ்ரேல் சென்றிருந்தும், ட்ரம்ப் ஈரானை பற்றி எச்சரித்திருந்தும் இந்தியா ஏன் சுதாரிக்கவில்லை: எரிவாயு பற்றாக்குறை குறித்து சிவசேனா எம்பி

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos