முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






வழக்கம்போல் வெளிநாட்டுக்கு சென்று மத்திய அரசை குறை கூறிய ராகுல் காந்தி.. ஜெர்மனியில் என்ன சொன்னார்?

Advertiesment
rahul gandhi

Siva

, செவ்வாய், 23 டிசம்பர் 2025 (10:37 IST)
ஜெர்மனிக்கு சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டுள்ள மக்களவை எதிர்க்கட்சித் தலைவர் ராகுல் காந்தி, மத்திய புலனாய்வு அமைப்புகளை பாஜக அரசு அரசியல் ஆயுதங்களாக பயன்படுத்துவதாக கடுமையாகச் சாடியுள்ளார். பெர்லினில் உள்ள ஹெர்டி பள்ளியில் மாணவர்களிடையே உரையாற்றிய அவர், அமலாக்கத்துறை மற்றும் சிபிஐ ஆகிய அமைப்புகள் தன்னாட்சி அதிகாரத்தை இழந்துவிட்டதாக குற்றம்சாட்டினார்.
 
காங்கிரஸ் கட்சி இத்தகைய துறைகளை நாட்டின் தூண்களாக உருவாக்கியது, ஆனால் பாஜக அவற்றை சொந்த உடைமை போல கருதி எதிர்க்கட்சிகளை மிரட்ட பயன்படுத்துகிறது என்று அவர் தெரிவித்தார். குறிப்பாக, எதிர்க்கட்சிகளுக்கு ஆதரவாக இருக்கும் தொழிலதிபர்கள் குறிவைக்கப்படுவதாகவும், அதேசமயம் பாஜகவினர் மீது எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கப்படுவதில்லை என்றும் அவர் சுட்டிக்காட்டினார்.
 
தற்போது இந்தியாவில் தாங்கள் ஒரு அரசியல் கட்சிக்கு எதிராக மட்டும் போராடவில்லை என்றும், சிதைக்கப்பட்டு வரும் நாட்டின் ஜனநாயக நிறுவனங்களை மீட்டெடுக்கவே போராடி வருவதாகவும் ராகுல் காந்தி பேசினார். அவரது இந்த பேச்சு இந்திய அரசியல் வட்டாரத்தில் பெரும் விவாதத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
 
Edited by Siva

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

இன்னும் சில மாதங்களில் ஒரு சவரன் ரூ.2,00,000 என உயரும்.. நகை வியாபாரிகள் கணிப்பு..

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos