ரசிகர்கள் முன்னிலையில் கபடி வீரர் சுட்டுக்கொலை.. குற்றவாளியை துப்பாக்கியால் சுட்டு பிடித்த போலீசார்..

பஞ்சாப் போலீஸ்

Siva

, புதன், 17 டிசம்பர் 2025 (16:28 IST)
மொஹாலியில் கபடி வீரர் ராணா பாலச்சௌரியா சுட்டு கொல்லப்பட்ட வழக்கில், தொடர்புடைய முக்கிய குற்றவாளியை பஞ்சாப் போலீசார் துப்பாக்கியால் சுட்டு கைது செய்துள்ளனர்.
 
கடந்த திங்கட்கிழமை மொஹாலியில் நடைபெற்ற கபடி போட்டியின் போது, வீரரும் ஒருங்கிணைப்பாளருமான 30 வயது ராணா பாலச்சௌரியா மர்ம நபர்களால் சுட்டு கொல்லப்பட்டார். ஆயிரக்கணக்கான ரசிகர்கள் முன்னிலையில் நடந்த இந்த துப்பாக்கி சூடு பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது.
 
இந்நிலையில் தலைமறைவாக இருந்த குற்றவாளிகளை தேடி வந்த போலீசார், இன்று தார்ன் தரனை சேர்ந்த ஹர்பிந்தர் என்பவரை சுற்றி வளைத்தனர். அப்போது இரு தரப்பிற்கும் இடையே நடந்த துப்பாக்கி சூட்டில் குற்றவாளி ஹர்பிந்தர் காயமடைந்தார். இந்த மோதலில் இரண்டு போலீசாரும் காயமடைந்து மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர்.
 
பிடிபட்ட ஹர்பிந்தர் மீது ஏற்கனவே பல கிரிமினல் வழக்குகள் நிலுவையில் உள்ளன. இக்கொலைக்கு பின்னால் கேங்ஸ்டர் கும்பல்களின் மோதல் அல்லது முன்விரோதம் இருக்குமா என்ற கோணத்தில் போலீசார் விசாரித்து வருகின்றனர். தப்பி ஓடிய மற்ற கொலையாளிகளை தேடும் பணி தீவிரப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
 
