மாதம் 300 யூனிட் இலவச மின்சாரம்.. ஏப்ரல் 1-ஆம் தேதி முதல் வீடுகளுக்கு மின்சார கட்டணம் குறைவு.. அதிரடி அறிவிப்பு..!

electricity
BY: Siva
Publish Date: Sat, 07 Mar 2026 (10:14 IST) Updated Date: Sat, 07 Mar 2026 (10:16 IST)
பஞ்சாப் மாநில அரசு ஏப்ரல் 1-ஆம் தேதி முதல் மின்சார கட்டணத்தை குறைப்பதாக அதிரடி அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது. 
 
ஏற்கனவே அங்குள்ள வீடுகளுக்கு மாதம் 300 யூனிட் வரை இலவச மின்சாரம் வழங்கப்பட்டு வரும் நிலையில், தற்போது அறிவிக்கப்பட்டுள்ள இந்த விலைக்குறைப்பு வரலாற்று சிறப்புமிக்க ஒன்றாக கருதப்படுகிறது. முதலமைச்சர் பகவந்த் மான் தலைமையிலான ஆம் ஆத்மி அரசு, இதற்கான புதிய கட்டண விகிதங்களை அதிகாரப்பூர்வமாக வெளியிட்டுள்ளது.
 
புதிய அறிவிப்பின்படி, வீடுகளுக்கான மின்சார கட்டணம் யூனிட்டிற்கு ரூ. 1.50 குறைக்கப்பட்டுள்ளது. வணிக ரீதியிலான கடைகளுக்கு யூனிட்டிற்கு 79 பைசாவும், தொழிற்சாலைகளுக்கு 74 பைசாவும் கட்டணம் குறைக்கப்பட்டுள்ளது. 
 
மேலும், மின்சார வாகனங்களுக்கான சார்ஜிங் கட்டணம் யூனிட்டிற்கு ரூ. 5 ஆக நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. 2022-ஆம் ஆண்டு பதவியேற்றது முதல் தேர்தல் வாக்குறுதிகளை நிறைவேற்றி வரும் பகவந்த் மான் அரசு, இந்த விலை குறைப்பின் மூலம் சாமானிய மக்கள் மற்றும் தொழில்துறையினரின் பொருளாதார சுமையைக் குறைக்க முயன்றுள்ளது. 
 
இந்த அதிரடி நடவடிக்கை அம்மாநில மக்களிடையே பெரும் வரவேற்பை பெற்றுள்ளது.
 
