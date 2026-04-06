என் மகனாக இருந்தாலும் தவறு செய்திருந்தால் தண்டனை கொடுங்கள்.. ஐஎஸ்ஐஎஸ் அமைப்பில் இருந்த இளைஞனின் தந்தை பேட்டி..!

பயங்கரவாதம்
BY: Siva
Publish Date: Mon, 06 Apr 2026 (09:13 IST) Updated Date: Mon, 06 Apr 2026 (09:14 IST)
உத்தரப்பிரதேச மாநிலம் குஷிநகரில், ஐஎஸ்ஐஎஸ் பயங்கரவாத அமைப்புடன் தொடர்பிருப்பதாக கூறி ரிஸ்வான் என்ற இளைஞரை டெல்லி சிறப்புப் பிரிவு போலீஸாரும், உ.பி பயங்கரவாத எதிர்ப்பு படையினரும் இணைந்து கைது செய்துள்ளனர். 
 
இந்த சம்பவம் குறித்து கருத்து தெரிவித்த ரிஸ்வானின் தந்தை நிஜாமுதீன், "எனது மகன் தவறு செய்திருந்தால் அவனுக்கு சட்டப்படி தகுந்த தண்டனை வழங்கப்பட வேண்டும்" என்று அதிரடியாக தெரிவித்துள்ளார். ஓய்வுபெற்ற அரசு ஊழியரான அவர், தனது நாட்டின் மீது பற்றுள்ளவன் என்றும், தவறுக்கு துணையாக இருக்க மாட்டேன் என்றும் உறுதிபடக் கூறியுள்ளார்.
 
கைது செய்யப்பட்ட ரிஸ்வான் ஏற்கனவே 2016-ல் மகாராஷ்டிர ஏடிஎஸ் அமைப்பால் கைது செய்யப்பட்டவர். பின்னர் 2017 முதல் 2023 வரை டெல்லி சிறையில் இருந்துவிட்டு ஜாமீனில் வெளியே வந்துள்ளார். சிறையிலிருந்து வந்த பிறகு, ஒரு துரித உணவகத்தை நடத்தி வந்த அவர், அதன் பின்னணியில் இளைஞர்களை தவறான பாதைக்கு தூண்டும் வேலைகளில் ஈடுபட்டதாக போலீஸார் சந்தேகிக்கின்றனர். 
 
வெடிபொருட்கள் சட்டம் மற்றும் சர்வதேச அழைப்புகள் தொடர்பாக அவர் மீது வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. தற்போது டெல்லி போலீஸார் அவரை தங்கள் வசமெடுத்து மேலதிக விசாரணைக்காக டெல்லிக்கு அழைத்து சென்றுள்ளனர். அவரின் நிதி ஆதாரம் மற்றும் கூட்டாளிகள் குறித்து தீவிர விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது.
 
