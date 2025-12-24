முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






பிரியங்காவை விட ராகுல் தான் பிரதமர் பதவிக்கு பொருத்தமானவர்: டிகே சிவகுமார்

Advertiesment
ராகுல் காந்தி பிரதமர்

Mahendran

, புதன், 24 டிசம்பர் 2025 (13:59 IST)
காங்கிரஸ் மூத்த தலைவர் மற்றும் கர்நாடக துணை முதல்வர் டி.கே. சிவக்குமார், பிரியங்கா காந்தியின் பிரதமர் பதவி குறித்த சர்ச்சைகளுக்கு முற்றுப்புள்ளி வைத்துள்ளார். 
 
ராகுல் காந்தியை இந்தியாவின் பிரதமராக அமர வைப்பதே பிரியங்கா காந்தியின் ஒரே லட்சியம் என்று அவர் திட்டவட்டமாக தெரிவித்துள்ளார். சமீபத்தில் காங்கிரஸ் எம்.பி இம்ரான் மசூத் மற்றும் ராபர்ட் வத்ரா ஆகியோர் பிரியங்கா காந்தி பிரதமராக வேண்டும் என விருப்பம் தெரிவித்திருந்தனர்.
 
இதனை பயன்படுத்திக் கொண்ட பாஜக, ராகுல் காந்தியின் தலைமை மீது அக்கட்சியினருக்கே நம்பிக்கை இல்லை என்று விமர்சித்தது. இதற்கு பதிலளித்த சிவக்குமார், ராகுல் காந்தியே தங்களின் மிகச்சிறந்த தலைவர் என்றும், அவரை முன்னிறுத்தியே பிரியங்கா காந்தி பணியாற்றி வருவதாகவும் கூறினார். 
 
மேலும், கர்நாடக உள்கட்சி பதவி மாற்றங்கள் குறித்து பேசிய அவர், மேலிடத்தின் முடிவுகளுக்குத் தான் எப்போதும் கட்டுப்படுவதாக தெரிவித்தார். பிரியங்காவை விட ராகுலையே தாங்கள் பிரதமராக பார்க்க விரும்புவதாகத் தெரிவித்த சிவக்குமாரின் இந்த பேச்சு, காங்கிரஸ் கட்சிக்குள் நிலவும் தலைமை குறித்த விவாதங்களுக்கு பதிலடியாக அமைந்துள்ளது.
 
Edited by Mahendran

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

பிரியங்கா காந்தி நிச்சயம் ஒருநாள் பிரதமர் ஆவார்.. கணவர் ராபர்ட் வதேரா நம்பிக்கை

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos