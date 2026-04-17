சாணக்கியர் இன்று உயிரோடு இருந்தால் அதிர்ச்சியடைவார்.. மகளிர் இட ஒதுக்கீடு மசோதா குறித்து பிரியங்கா காந்தி!

Publish Date: Fri, 17 Apr 2026 (08:50 IST)
Updated Date: Fri, 17 Apr 2026 (08:43 IST)
நாடாளுமன்ற மக்களவையில் மகளிர் இட ஒதுக்கீடு மசோதா குறித்து பேசிய காங்கிரஸ் எம்.பி. பிரியங்கா காந்தி, தனது கட்சி இந்த மசோதாவை முழுமையாக ஆதரிப்பதாக தெரிவித்தார். அதே வேளையில், இந்த மசோதாவை கொண்டு வருவதில் மத்திய அரசு காட்டும் அரசியல் தந்திரங்களை கண்டு "சாணக்கியரே உயிரோடு இருந்தால் அதிர்ச்சியடைவார்" என்று கடுமையாக சாடினார்.
மகளிர் இட ஒதுக்கீடு என்பது பெண்களுக்கு கிடைக்கும் உண்மையான பிரதிநிதித்துவத்தை பற்றியது என்றும், வெறும் அரசியல் விளம்பரத்திற்கானதல்ல என்றும் பிரியங்கா காந்தி குறிப்பிட்டார்.
இதற்கான ஆரம்பகட்ட முயற்சிகளை மோதிலால் நேரு காலத்திலேயே காங்கிரஸ் தொடங்கிவிட்டதாக கூறிய அவர், 2010-ல் மன்மோகன் சிங் தலைமையிலான ஆட்சியில் இந்த மசோதா மாநிலங்களவையில் நிறைவேற்றப்பட்டதையும் நினைவு கூர்ந்தார்.
மக்களவையில் ஒருமித்த கருத்து இல்லாததால் அப்போது நிறைவேற்ற முடியவில்லை என்றும், 2018-ல் ராகுல் காந்தி இந்த மசோதாவை அமல்படுத்த கோரி பிரதமருக்கு கடிதம் எழுதியதையும் அவர் சுட்டிக்காட்டினார். பிரதமர் மோடி தனக்கு கடன் தேவையில்லை என்று கூறினாலும், பெண்களை ஏமாற்ற முடியாது என்றும், இந்த மசோதாவை செயல்படுத்துவதில் அரசின் உண்மையான நோக்கம் என்னவென்ற கேள்வி எழுவதாகவும் பிரியங்கா காந்தி தெரிவித்தார்.