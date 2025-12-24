முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
பிரியங்கா காந்தி நிச்சயம் ஒருநாள் பிரதமர் ஆவார்.. கணவர் ராபர்ட் வதேரா நம்பிக்கை

பிரியங்கா காந்தி

Mahendran

, புதன், 24 டிசம்பர் 2025 (12:30 IST)
பிரியங்கா காந்தி ஒருநாள் இந்தியாவின் பிரதமராவார் என்பது தவிர்க்க முடியாதது என்று அவரது கணவர் ராபர்ட் வத்ரா நம்பிக்கை தெரிவித்துள்ளார். 
 
காங்கிரஸ் எம்பி இம்ரான் மசூத், பங்களாதேஷ் விவகாரம் போன்ற இக்கட்டான சூழல்களை கையாள இந்திரா காந்தியை போன்ற ஆளுமை கொண்ட பிரியங்கா காந்தியே பிரதமராக வர வேண்டும் என்று கூறியிருந்தார். 
 
இதற்கு பதிலளித்த ராபர்ட் வத்ரா, பிரியங்கா தனது பாட்டி மற்றும் தந்தையிடமிருந்து அரசியலை கற்றுக்கொண்டுள்ளதாகவும், அவர் மக்களின் உணர்வுகளை பிரதிபலிக்கும் தலைவர் என்றும் புகழாரம் சூட்டினார்.
 
இதற்கிடையில், ராகுல் காந்தியின் தலைமையை அக்கட்சியினரே ஏற்கவில்லை என்பதற்கு இதுவே சாட்சி என்று பாஜக விமர்சித்துள்ளது. ராகுல் காந்தியை ஓரங்கட்டிவிட்டு பிரியங்காவை முன்னிறுத்த காங்கிரஸ் முயற்சிப்பதாக பாஜக செய்தித் தொடர்பாளர் ஷெஷாத் பூனவல்லா குற்றம் சாட்டினார். 
 
இருப்பினும், பிரியங்காவின் அரசியல் எதிர்காலம் பிரகாசமாக இருப்பதாகவும், உரிய நேரத்தில் அவர் தேசத்தை வழிநடத்துவார் என்றும் வத்ரா உறுதியாக தெரிவித்துள்ளார்.
 
