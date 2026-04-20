30 அடி உயரத்தில் பறந்த் விமானம்.. திடீரென மரத்தில் மோதி விபத்து.. உள்ளே இருந்தவர்களின் நிலை என்ன?

சத்தீஸ்கர்
BY: Siva
Publish Date: Mon, 20 Apr 2026 (16:59 IST) Updated Date: Mon, 20 Apr 2026 (17:01 IST)
சத்தீஸ்கர் மாநிலம் ஜஷ்பூர் மாவட்டத்தில் இன்று மாலை ஒரு தனியார் விமானம் மரத்தில் மோதி விபத்துக்குள்ளானதாக முதற்கட்ட தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. 
 
நாராயண்பூர் காவல் நிலைய எல்லைக்குட்பட்ட குரசகர்ஹா கிராமத்திற்கு அருகிலுள்ள ரத்தன்பாலி வனப்பகுதியில் இந்த சம்பவம் நடந்துள்ளது. அதிகாரிகளின் கூற்றுப்படி, அந்த சிறிய ஒற்றை எஞ்சின் கொண்ட விமானம் தரையிலிருந்து சுமார் 30 அடி உயரத்தில் மிகவும் தாழ்வாக பறந்து கொண்டிருந்தது. 
 
அப்போது எதிர்பாராத விதமாக அங்கிருந்த மரத்தின் மீது மோதி வனப்பகுதிக்குள் விழுந்து விபத்துக்குள்ளானது. விபத்து நடப்பதற்கு சில நிமிடங்களுக்கு முன்பு, அந்த விமானம் மரங்களின் உச்சிக்கு மிக அருகில் பறந்ததை அப்பகுதி மக்கள் பார்த்துள்ளனர்.
 
தகவலறிந்த மீட்புக்குழுவினர் உடனடியாக விபத்து நடந்த இடத்திற்கு விரைந்துள்ளனர். இந்த விபத்தில் ஏற்பட்ட உயிர்ச்சேதங்கள் அல்லது காயமடைந்தவர்கள் குறித்த அதிகாரப்பூர்வ தகவல்கள் இன்னும் வெளியாகவில்லை. 
 
விமானம் விழுந்த இடம் அடர்ந்த வனப்பகுதி என்பதால், நிலைமையை ஆய்வு செய்யவும் மீட்பு பணிகளை துரிதப்படுத்தவும் அதிகாரிகள் தீவிர முயற்சி எடுத்து வருகின்றனர். விமான விபத்து குறித்து உயர்மட்ட விசாரணை நடத்தப்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
 
 
Edited by Siva

