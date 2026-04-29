6 மணி நேரத்தில் 600 கிமீ.. கங்கா விரைவு சாலையை தொடங்கி வைத்தார் பிரதமர் மோடி..!

Publish Date: Wed, 29 Apr 2026 (09:40 IST)
உத்தர பிரதேசத்தின் பொருளாதார பாதையை மாற்றியமைக்கும் நோக்கில் உருவாக்கப்பட்டுள்ள 594 கி.மீ நீளம் கொண்ட 'கங்கா விரைவு சாலையை' பிரதமர் நரேந்திர மோடி இன்று திறந்து வைத்தார்.
சுமார் 36,230 கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் கட்டப்பட்டுள்ள இது, மாநிலத்தின் மிக நீளமான விரைவு சாலையாகவும், இந்தியாவின் மிகப்பெரிய பசுமைவழி சாலை திட்டங்களில் ஒன்றாகவும் திகழ்கிறது. முதல்வர் யோகி ஆதித்யநாத் முன்னிலையில் நடைபெற்ற இந்த தொடக்க விழா, மாநிலத்தின் உள்கட்டமைப்பு வளர்ச்சியில் ஒரு முக்கிய மைல்கல்லாக பார்க்கப்படுகிறது.
மீரட் முதல் பிரயாக்ராஜ் வரை 12 மாவட்டங்களை இணைக்கும் இந்த ஆறு வழி சாலை , பயண நேரத்தை 10-12 மணிநேரத்திலிருந்து வெறும் 6-8 மணிநேரமாக குறைக்கிறது. இங்கு வாகனங்கள் மணிக்கு 120 கி.மீ வேகத்தில் பயணிக்க அனுமதி உண்டு. இது வெறும் போக்குவரத்து பாதையாக மட்டுமன்றி, தொழில் மற்றும் சரக்கு போக்குவரத்து வழித்தடமாகவும் திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.
இந்த சாலையோரம் 6,507 ஏக்கர் பரப்பளவில் 12 ஒருங்கிணைந்த உற்பத்தி மற்றும் தளவாட கூட்டமைப்புகள் அமைக்கப்பட உள்ளன. ஏற்கனவே 47,000 கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான 987 முதலீட்டு திட்டங்கள் இதற்காக பெறப்பட்டுள்ளன.
இதன் மூலம் உற்பத்தி, ரியல் எஸ்டேட், விவசாயம் மற்றும் சுற்றுலாத் துறைகள் பெரும் வளர்ச்சியடையும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. மேற்கு மற்றும் கிழக்கு உத்தர பிரதேசத்தை இணைக்கும் இந்த விரைவுச்சாலை, மாநிலத்தின் பொருளாதார வளர்ச்சியை புதிய உயரத்திற்கு எடுத்துச் செல்லும் என நம்பப்படுகிறது.