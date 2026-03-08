ஜனாதிபதி கலந்து கொள்ளும் விழாவுக்கு வரமுடியாது.. மக்கள் பணியில் பிசியாக இருக்கிறேன்: மம்தா பானர்ஜி

Publish Date: Sun, 08 Mar 2026 (11:04 IST)
Updated Date: Sun, 08 Mar 2026 (11:06 IST)
மேற்கு வங்கத்தில் நடைபெறும் 9-வது சர்வதேச சந்தாலி மாநாடு, அரசியல் மோதல் களமாக மாறியுள்ளது. சந்தால் பழங்குடியின மக்களின் மொழி மற்றும் கலாச்சாரத்தை போற்றும் இந்த நிகழ்வில், இந்தியக் குடியரசு தலைவர் திரௌபதி முர்மு பங்கேற்றார். ஆனால், மாநில அரசு கடைசி நேரத்தில் மாநாட்டு இடத்தை மிகச்சிறிய பகுதிக்கு மாற்றியது சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியது.
ஜனாதிபதி முர்முவை வரவேற்க முதல்வர் மம்தா பானர்ஜியோ அல்லது மாநில அமைச்சர்களோ வராதது மிகப்பெரிய விவாதத்தை கிளப்பியுள்ளது. இது குறித்து அதிருப்தி தெரிவித்த முர்மு, "ஜனாதிபதியை முதல்வர் வரவேற்பது தான் மரபு, ஆனால் என்னை ஏன் இங்கு வர அனுமதிக்கவில்லை என்று தெரியவில்லை" என்று பேசினார். இதற்கு பாஜக கடும் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளது.
இதற்குப் பதிலளித்த மம்தா பானர்ஜி, "தேர்தல் நேரத்தில் அரசியல் உள்நோக்கத்துடன் ஜனாதிபதி வருவதால் என்னால் கலந்துகொள்ள முடியாது; நான் மக்கள் பணிகளில் பிஸியாக இருக்கிறேன்" என்று பதிலடி கொடுத்துள்ளார்.
பழங்குடியின மக்களின் உரிமைகள் பேசப்பட வேண்டிய மேடை, தற்போது அரசியல் அரசியலமைப்பு மாண்புகள் குறித்த விவாத மேடையாக மாறியுள்ளது.