9 மாத கர்ப்பிணியை அடித்து துன்புறுத்திய கணவர்.. கர்ப்பிணி பெண் எடுத்த அதிரடி முடிவு..!

பெங்களூருவில் ஒன்பது மாத கர்ப்பிணி பெண் ஒருவர், தனது கணவர் மற்றும் புகுந்த வீட்டார் மீது கொடூரமான தாக்குதல் மற்றும் சித்திரவதை புகாரை அளித்துள்ளார்.
ஜோதி பாண்டே என்ற பெண், 2017ஆம் ஆண்டு அனுராக் பாண்டே என்பவரை திருமணம் செய்து பெங்களூருவில் குடியேறினார். முதல் நான்கு ஆண்டுகள் வாழ்க்கை மகிழ்ச்சியாக இருந்த நிலையில், அவர் முதல்முறை கர்ப்பமானபோது கணவர் அவர் மீது தேவையற்ற சந்தேகங்களை வளர்த்துக்கொண்டு உடல் மற்றும் மன ரீதியாக துன்புறுத்தத் தொடங்கியதாக கூறப்படுகிறது.
இந்த நிலையில் ஒன்பது மாத கர்ப்பிணியாக இருக்கும் நிலையிலும், கணவர் அவரது நடத்தை குறித்து சந்தேகித்து அவரை தாக்கி வீட்டிலிருந்து வெளியேற்றியதாக அந்த பெண் புகார் அளித்துள்ளார். குடும்ப நல ஆலோசனை மையங்களில் பலமுறை முயற்சி செய்தும் தீர்வு கிடைக்காததால், பெங்களூரு தெற்கு மகளிர் காவல் நிலையத்தில் அவர் புகார் அளித்துள்ளார்.
இந்த சம்பவம் அப்பகுதியில் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளதுடன், போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.