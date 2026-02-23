முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






9 மாத கர்ப்பிணியை அடித்து துன்புறுத்திய கணவர்.. கர்ப்பிணி பெண் எடுத்த அதிரடி முடிவு..!

Advertiesment
பெங்களூரு

Siva

, திங்கள், 23 பிப்ரவரி 2026 (11:19 IST)
பெங்களூருவில் ஒன்பது மாத கர்ப்பிணி பெண் ஒருவர், தனது கணவர் மற்றும் புகுந்த வீட்டார் மீது கொடூரமான தாக்குதல் மற்றும் சித்திரவதை புகாரை அளித்துள்ளார். 
 
ஜோதி பாண்டே என்ற பெண், 2017ஆம் ஆண்டு அனுராக் பாண்டே என்பவரை திருமணம் செய்து பெங்களூருவில் குடியேறினார். முதல் நான்கு ஆண்டுகள் வாழ்க்கை மகிழ்ச்சியாக இருந்த நிலையில், அவர் முதல்முறை கர்ப்பமானபோது கணவர் அவர் மீது தேவையற்ற சந்தேகங்களை வளர்த்துக்கொண்டு உடல் மற்றும் மன ரீதியாக துன்புறுத்தத் தொடங்கியதாக கூறப்படுகிறது. 
 
இந்த நிலையில் ஒன்பது மாத கர்ப்பிணியாக இருக்கும் நிலையிலும், கணவர் அவரது நடத்தை குறித்து சந்தேகித்து அவரை தாக்கி வீட்டிலிருந்து வெளியேற்றியதாக அந்த பெண் புகார் அளித்துள்ளார். குடும்ப நல ஆலோசனை மையங்களில் பலமுறை முயற்சி செய்தும் தீர்வு கிடைக்காததால், பெங்களூரு தெற்கு மகளிர் காவல் நிலையத்தில் அவர் புகார் அளித்துள்ளார். 
 
இந்த சம்பவம் அப்பகுதியில் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளதுடன், போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
 
Edited by Siva

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

முஸ்லீம் பெண்ணா? உனக்கு போர்வை கிடையாது.. ராஜஸ்தான் பாஜக எம்பியின் சர்ச்சை பேச்சு..!

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos