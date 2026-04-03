ஒன்றரை மாத கர்ப்பிணி கணவருடன் தூக்கில் தொங்கி தற்கொலை.. திருமண உடை அணிந்து எடுத்த விபரீத முடிவு..!

Publish Date: Fri, 03 Apr 2026 (17:59 IST)
Updated Date: Fri, 03 Apr 2026 (17:56 IST)
மத்தியப் பிரதேச மாநிலம் சாகர் மாவட்டத்தில், இளம் தம்பதியினர் தங்கள் திருமண உடையில் தூக்கில் தொங்கிய நிலையில் சடலமாக மீட்கப்பட்ட சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
உயிரிழந்தவர்கள் 22 வயது ராஜேந்திரா மற்றும் 21 வயது காஜல் என அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளனர். உயிரிழந்த காஜல் ஒன்றரை மாத கர்ப்பிணியாக இருந்ததும் மருத்துவ பரிசோதனையில் தெரியவந்துள்ளது. மூன்று ஆண்டுகளுக்கு முன்பு காதலித்து திருமணம் செய்துகொண்ட இவர்கள், வழக்கம்போல குடும்பத்தினருடன் இரவு உணவு சாப்பிட்டுவிட்டு அறைக்கு சென்றுள்ளனர்.
நீண்ட நேரமாகியும் அவர்கள் வெளியே வராததால் சந்தேகமடைந்த ராஜேந்திராவின் தந்தை, கதவை திறந்து பார்த்தபோது இருவரும் மின்விசிறியில் தூக்கில் தொங்கியதை கண்டு அதிர்ச்சியடைந்தார்.
சம்பவ இடத்திற்கு வந்த காவல்துறையினர் சடலங்களை கைப்பற்றி விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர். அந்த இடத்தில் தற்கொலை கடிதம் எதுவும் கிடைக்கவில்லை. குடும்பத்தினரின் கூற்றுப்படி, தம்பதியினரிடையே எந்த பிரச்சனையும் இல்லை என்றும் அவர்கள் மகிழ்ச்சியாகவே வாழ்ந்து வந்ததாகவும் கூறப்படுகிறது.
எந்த காரணத்திற்காக இந்த விபரீத முடிவை அவர்கள் எடுத்தார்கள் என்பது குறித்து காவல்துறையினர் தீவிரமாக விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். பிரேத பரிசோதனை அறிக்கைக்கு பின்னரே முழுமையான விவரங்கள் தெரியவரும்.