முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

ப்ரீ-வெட்டிங் போட்டோஷூட் எடுக்க வந்த ஜோடியை அடுத்து நொறுக்கிய உள்ளூர் மக்கள்.. என்ன காரணம்?

Advertiesment
கர்நாடக வன்முறை
BY: Siva
Publish Date: Sat, 28 Mar 2026 (14:31 IST) Updated Date: Sat, 28 Mar 2026 (14:33 IST)
கர்நாடகாவின் ஹாசன் மாவட்டம், சக்லேஷ்புரா தாலுகாவில் உள்ள புகழ்பெற்ற பெட்டட பைரவேஸ்வரா கோயில் அருகே ப்ரீ-வெட்டிங் போட்டோஷூட் வன்முறையாக மாறியுள்ளது. 
 
பசுமையான சூழல் நிறைந்த இந்த பகுதியில் புகைப்படம் எடுக்க வந்த ஒரு ஜோடி மற்றும் அவர்களுடன் வந்த புகைப்பட கலைஞர்களை அங்கிருந்த உள்ளூர் நபர்கள் தாக்கியுள்ளனர். கோயில் வளாகத்திற்குள் காலணி அணிந்து புகைப்படம் எடுத்ததாக கூறி ஏற்பட்ட வாக்குவாதம், பயங்கர மோதலாக வெடித்தது.
 
இந்த தாக்குதலில் நவி மற்றும் நந்தன் என்ற இரண்டு புகைப்பட கலைஞர்கள் காயமடைந்து சக்லேஷ்புரா அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர். மேலும், அவர்களின் விலையுயர்ந்த கேமராக்களும் சேதப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. 
 
இது குறித்து வழக்குப்பதிவு செய்த சக்லேஷ்புரா கிராமிய காவல்துறையினர், தாக்குதலில் ஈடுபட்ட ஆஷி, பிரசாந்த், ரக்ஷா உட்பட 7 பேரை அதிரடியாக கைது செய்துள்ளனர். புனிதமான இடங்களில் புகைப்படம் எடுக்கும்போது காலணி அணியக்கூடாது என்ற அடிப்படை கூட தெரியாமல் நடந்து கொண்ட ஜோடியால் இந்த வன்முறை ஏற்பட்டுள்ளது.
 
Edited by Siva

23 ஆண்டுகளாக இறந்து போன மகனுக்கும், காதலிக்கும் திருமணம் செய்து வைக்கும் பெற்றோர்.. ஒவ்வொரு ராமநவமியிலும் கொண்டாட்டம்..!

