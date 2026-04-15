முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

பிரதமர் மோடிக்கு முன்னாள் குடியரசு தலைவர் பிரதீபா பாட்டீல் கடிதம்! என்ன எழுதியிருக்கிறார்?

மகளிர் இடஒதுக்கீடு
BY: Siva
Publish Date: Wed, 15 Apr 2026 (13:48 IST) Updated Date: Wed, 15 Apr 2026 (13:50 IST)
இந்தியாவின் முதல் பெண் குடியரசு தலைவரான பிரதீபா பாட்டீல், மகளிர் இடஒதுக்கீடு சட்டம் அமல்படுத்தப்படுவதை ஆதரித்து பிரதமர் நரேந்திர மோடிக்கு கடிதம் எழுதியுள்ளார். இந்த சட்டம் சட்டமன்ற அமைப்புகளில் பெண்களின் பங்களிப்பை அதிகரிப்பதன் மூலம் இந்தியாவின் ஜனநாயக கட்டமைப்பை வலுப்படுத்தும் ஒரு வரலாற்று சிறப்புமிக்க நடவடிக்கை என்று அவர் பாராட்டியுள்ளார்.
 
செப்டம்பர் 2023-ல் நிறைவேற்றப்பட்ட இந்த சட்டத்தை விரைவாக அமல்படுத்த பிரதமர் மோடி தீவிர முயற்சிகளை மேற்கொண்டு வருகிறார். இதன் ஒரு பகுதியாக, ஏப்ரல் 16 முதல் 18 வரை நடைபெறவுள்ள நாடாளுமன்ற கூட்டத்தொடரில் அனைத்து எம்.பி.க்களும் தவறாமல் கலந்து கொள்ள வேண்டும் என்று பாரதிய ஜனதா கட்சியின் எம்பிக்களுக்கு உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளது. 
 
சட்டம் இயற்றும் அமைப்புகளில் பெண்களின் பிரதிநிதித்துவம் அவசியமானது என்பதை வலியுறுத்தி பிரதமர் மோடி மற்றும் அனைத்து கட்சி தலைவர்களுக்கும் கடிதம் எழுதியுள்ள பிரதீபா பாட்டீல் தமது பதவிக்காலத்தில் பெண்களின் முன்னேற்றத்திற்காக பாடுபட்டதாகவும், இந்த மாற்றத்திற்கு பங்களித்த அனைத்து தரப்பினரையும் பாராட்டியுள்ளார். 
 
வரவிருக்கும் நாடாளுமன்ற அமர்வில் இந்த அரசியலமைப்பு திருத்தம் தொடர்பான முக்கிய விவாதங்கள் நடைபெறும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
 
Edited by Siva

ஃப்ரி பப்ளிசிட்டி!.. செம ஸ்டைல்!.. மக்களிடம் பிரபலமாகி வரும் விஜயின் பவுன்சர்!..

தொடர்புடைய செய்திகள்

