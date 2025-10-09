முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






பீகார் தேர்தல்: பிரசாந்த் கிஷோர் அறிவித்த வேட்பாளர் பட்டியலில் கணித மேதை, வழக்கறிஞர், மருத்துவர்..!

Advertiesment
பிரசாந்த் கிஷோர்

Mahendran

, வியாழன், 9 அக்டோபர் 2025 (16:31 IST)
தேர்தல் வியூக நிபுணர் பிரசாந்த் கிஷோர் தலைமையிலான 'ஜன் சுராஜ்' கட்சி, அடுத்த மாதம் பீகாரில் நடைபெறும் தேர்தல்களுக்காக 51 வேட்பாளர்கள் அடங்கிய முதல் பட்டியலை வெளியிட்டுள்ளது. 
 
ஊழலை எதிர்த்து பேசும் பிரசாந்த் கிஷோர், "தூய்மையான பிம்பம்" கொண்டவர்களுக்கு முக்கியத்துவம் அளித்து, முன்னாள் அரசு அதிகாரிகள், ஓய்வுபெற்ற காவல்துறை அதிகாரிகள், மருத்துவர்கள் மற்றும் கல்வியாளர்களை வேட்பாளர்களாக நிறுத்தியுள்ளார்.
 
வேட்பாளர் பட்டியலில் 16% முஸ்லிம்களும், 17% மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்ட சமூகத்தினரும் உள்ளனர். 
 
கும்ஹ்ரார் தொகுதியின் வேட்பாளரான கே.சி. சின்ஹா, பாட்னா பல்கலைக்கழக முன்னாள் துணைவேந்தர் மற்றும் தலைமுறைகளுக்கு பாடப்புத்தகங்களை எழுதிய கணித மேதை ஆவார்.
 
மன்ஜி தொகுதி வேட்பாளர் ஒய்.பி. கிரி, பாட்னா உயர்நீதிமன்றத்தின் மூத்த வழக்கறிஞர் மற்றும் மத்திய அரசின் கூடுதல் சொலிசிட்டர் ஜெனரலாகப் பணியாற்றியவர்.
 
முசாஃபர்பூர் வேட்பாளரான டாக்டர் அமித் குமார் தாஸ், கிராமப்புற சுகாதாரப் பணியில் ஈடுபட்டுள்ள மருத்துவர் ஆவார்.
 
இந்த முதல் பட்டியலில் பிரசாந்த் கிஷோரின் பெயர் இடம்பெறவில்லை. தனது சொந்த தொகுதியான கர்கஹர்-இல் ரிதேஷ் ரஞ்சன் வேட்பாளராக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளதால், தேஜஸ்வி யாதவின் ரகோபூர் தொகுதியில் அவர் போட்டியிட வாய்ப்பு இருப்பதாக யூகிக்கப்படுகிறது.
 
Edited by Mahendran

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

இது கூட்டணிக்கான பிள்ளையார் சுழி என்று பேசிய ஈபிஎஸ்.. மறுப்பு தெரிவித்த தவெக..!

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos