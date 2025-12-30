காங்கிரஸில் ராகுல் அணி.. பிரியங்கா அணி? தேசிய அளவில் இரண்டாக பிளவுபடுகிறதா?

காங்கிரஸ் கட்சி இப்போது ராகுல் காந்தி மற்றும் பிரியங்கா காந்தி என இரண்டு துருவங்களாக பிரிந்துள்ளதாக பாஜக முன்வைத்துள்ள விமர்சனம் தேசிய அரசியலில் பெரும் விவாதத்தை கிளப்பியுள்ளது.
மாநில அளவில் நிலவி வந்த உள்கட்சி பூசல்கள், தற்போது டெல்லி மேலிடத்திலேயே வெளிப்படையாக வெடிக்க தொடங்கியுள்ளதாக பாஜக தேசிய செய்தி தொடர்பாளர் ஷெசாத் பூனாவாலா தெரிவித்துள்ளார்.
காங்கிரஸ் மூத்த தலைவர் திக்விஜய் சிங், பாஜக மற்றும் ஆர்எஸ்எஸ் அமைப்பின் கட்டுக்கோப்பான கட்டமைப்பை பாராட்டியது இந்த மோதலுக்கு முக்கியக் காரணமாக அமைந்துள்ளது.
ராகுல் காந்தியின் தீவிர ஆதரவாளர்களான மாணிக்கம் தாகூர் மற்றும் ரேவந்த் ரெட்டி ஆகியோர் திக்விஜய் சிங்கை விமர்சிக்க, மற்றொரு மூத்த தலைவரான சல்மான் குர்ஷித் அவருக்கு ஆதரவாக களம் இறங்கியுள்ளார். இது கட்சிக்குள் ராகுல் மற்றும் பிரியங்கா ஆதரவாளர்களிடையே ஒரு பனிப்போரை உருவாக்கியுள்ளது.
ராகுல் காந்தியின் தலைமை பண்பு குறித்து அதிருப்தி கொண்டுள்ள ஒரு தரப்பினர், பிரியங்கா காந்தியையோ அல்லது வேறு ஒரு வலிமையான தலைமையையோ கொண்டு வந்தால் மட்டுமே காங்கிரஸை காப்பாற்ற முடியும் என்று கருதுகின்றனர்.
இக்குழப்பம் 2026 சட்டமன்ற தேர்தல்களில் அக்கட்சியின் கூட்டணி வாய்ப்புகளை பாதிக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.