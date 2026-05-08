சட்டப்பேரவையை கலைத்து ஆளுனர் ஆர்.என்.ரவி உத்தரவு.. பெரும் பரபரப்பு..!

Publish Date: Fri, 08 May 2026 (08:28 IST)
Updated Date: Fri, 08 May 2026 (08:30 IST)
மேற்கு வங்க அரசியலில் நீண்டகாலமாக நிலவி வந்த கொந்தளிப்பான சூழல், தற்போது ஒரு மிகப்பெரிய உச்சக்கட்டத்தை எட்டியுள்ளது. அம்மாநில முதலமைச்சர் மம்தா பானர்ஜி தனது பதவியை ராஜினாமா செய்ய திட்டவட்டமாக மறுத்து வந்த நிலையில், எதிர்பாராத திருப்பமாக மேற்கு வங்க சட்டப்பேரவையை கலைத்து ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி அதிரடி உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளார்.
கடந்த சில மாதங்களாகவே அம்மாநிலத்தில் நிலவி வந்த சட்டம் ஒழுங்கு சீர்குலைவு மற்றும் நிர்வாக ரீதியான முட்டுக்கட்டைகளை சுட்டிக்காட்டி ஆளுநர் இந்த அதிரடி முடிவை எடுத்துள்ளதாக தெரிகிறது.
மமதா பானர்ஜி தலைமைக்கும் ஆளுநர் மாளிகைக்கும் இடையே தொடர்ச்சியாக நீடித்து வந்த மோதல் போக்கு, தற்போது ஒரு அரசியல் சாசன நெருக்கடியாக உருவெடுத்துள்ளது. சட்டப்பேரவை கலைக்கப்பட்டதை தொடர்ந்து, மேற்கு வங்கம் தற்போது குடியரசு தலைவர் ஆட்சியை நோக்கி நகர்கிறது. ஆளுநரின் இந்த நடவடிக்கைக்கு திரிணாமுல் காங்கிரஸ் கடும் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளதோடு, இது ஜனநாயக படுகொலை என்று விமர்சித்துள்ளது.
மறுபுறம், எதிர்க்கட்சிகள் இந்த முடிவை வரவேற்றுள்ளதுடன், மாநிலத்தில் நேர்மையான ஆட்சி அமைய இதுவே சரியான வழி என்று கூறியுள்ளன. வரவிருக்கும் நாட்களில் மேற்கு வங்கத்தின் அரசியல் களம் இன்னும் சூடுபிடிக்கும் என்றும், சட்டப் போராட்டங்கள் மற்றும் மக்கள் போராட்டங்கள் வெடிக்க வாய்ப்புள்ளதாகவும் அரசியல் விமர்சகர்கள் கருதுகின்றனர். இந்த அதிரடி மாற்றம் இந்திய அரசியலில் ஒரு பெரும் விவாதத்தை கிளப்பியுள்ளது.