முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






'துச்சாதனன்' + 'துரியோதனன்' = மம்தா பானர்ஜி.. பாஜக விமர்சனத்தால் பரபரப்பு..!

Advertiesment
மேற்கு வங்க அரசியல்

Siva

, புதன், 31 டிசம்பர் 2025 (15:20 IST)
மேற்கு வங்காளத்தில் அடுத்த ஆண்டு நடைபெறவுள்ள சட்டப்பேரவை தேர்தலை முன்னிட்டு, ஆளும் திரிணாமுல் காங்கிரஸ் மற்றும் பாஜக இடையே வார்த்தைப் போர் உச்சக்கட்டத்தை எட்டியுள்ளது. 
 
மாநிலத்திற்கு வருகை தந்த மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷாவை, முதல்வர் மம்தா பானர்ஜி 'துச்சாதனன்' என்று விமர்சித்தது பெரும் அரசியல் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ளது. 
 
பாஜக செய்தித் தொடர்பாளர் சம்பித் பத்ரா, மம்தா பானர்ஜியை வங்காளத்தின் 'துச்சாதனன்' மற்றும் 'துரியோதனன்' என்று சாடினார். "நீங்கள் அமித்ஷாவை மட்டும் அச்சுறுத்தவில்லை, ஒட்டுமொத்த இந்தியாவையே அச்சுறுத்துகிறீர்கள்" என்று கூறிய அவர், மம்தா ஒரு சர்வாதிகாரியை போல செயல்படுவதாக குற்றம் சாட்டினார். 
 
மேலும், தேர்தல் ஆணையத்தை முற்றுகையிடுவேன் என்று மம்தா கூறுவது அவர் அரசியல் நிதானத்தை இழந்துவிட்டதையே காட்டுகிறது என்று பாஜகவினர் விமர்சித்துள்ளனர்.
 
Edited by Siva
 

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

ஓடும் வேனில் இளம்பெண் 2 மணி நேரம் பாலியல் பலாத்காரம்.. அதன்பின் தூக்கி வீசப்பட்ட அதிர்ச்சி சம்பவம்..!

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos