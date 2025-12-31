'துச்சாதனன்' + 'துரியோதனன்' = மம்தா பானர்ஜி.. பாஜக விமர்சனத்தால் பரபரப்பு..!

மேற்கு வங்காளத்தில் அடுத்த ஆண்டு நடைபெறவுள்ள சட்டப்பேரவை தேர்தலை முன்னிட்டு, ஆளும் திரிணாமுல் காங்கிரஸ் மற்றும் பாஜக இடையே வார்த்தைப் போர் உச்சக்கட்டத்தை எட்டியுள்ளது.
மாநிலத்திற்கு வருகை தந்த மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷாவை, முதல்வர் மம்தா பானர்ஜி 'துச்சாதனன்' என்று விமர்சித்தது பெரும் அரசியல் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
பாஜக செய்தித் தொடர்பாளர் சம்பித் பத்ரா, மம்தா பானர்ஜியை வங்காளத்தின் 'துச்சாதனன்' மற்றும் 'துரியோதனன்' என்று சாடினார். "நீங்கள் அமித்ஷாவை மட்டும் அச்சுறுத்தவில்லை, ஒட்டுமொத்த இந்தியாவையே அச்சுறுத்துகிறீர்கள்" என்று கூறிய அவர், மம்தா ஒரு சர்வாதிகாரியை போல செயல்படுவதாக குற்றம் சாட்டினார்.
மேலும், தேர்தல் ஆணையத்தை முற்றுகையிடுவேன் என்று மம்தா கூறுவது அவர் அரசியல் நிதானத்தை இழந்துவிட்டதையே காட்டுகிறது என்று பாஜகவினர் விமர்சித்துள்ளனர்.