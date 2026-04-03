பற்றி எரியும் மேற்குவங்கம்.. காவல்துறை வாகனத்தை தாக்கிய போராட்டக்காரர்கள்..!

Publish Date: Fri, 03 Apr 2026 (10:53 IST)
Updated Date: Fri, 03 Apr 2026 (10:55 IST)
மேற்கு வங்க மாநிலம் மால்தா மாவட்டத்தில், வாக்காளர் பட்டியலில் பெயர் நீக்கம் செய்யப்பட்டதை கண்டித்து நடைபெற்ற போராட்டத்தில் மீண்டும் வன்முறை வெடித்தது.
சிறப்பு தீவிர திருத்த நடவடிக்கையின் கீழ் தகுதியான வாக்காளர்களின் பெயர்கள் நீக்கப்பட்டதாக கூறி, போராட்டக்காரர்கள் தேசிய நெடுஞ்சாலை 12-ஐ முற்றுகையிட்டனர். ஜாதுபூர் பைபாஸ் பகுதியில் காவல்துறையினர் தலையிட்டபோது, ஆவேசமடைந்த கும்பல் காவல் வாகனத்தை தாக்கி சேதப்படுத்தியது. இதில் வாகன ஓட்டுநர் தலையில் பலத்த காயமடைந்தார்.
மணிக்சக் உள்ளிட்ட பல்வேறு இடங்களில் டயர்களை எரித்தும், தேசிய கொடியை ஏந்தியும் பொதுமக்கள் சாலை மறியலில் ஈடுபட்டனர்.
முன்னதாக, வாக்காளர் சரிபார்ப்பு பணியில் ஈடுபட்டிருந்த 7 நீதித்துறை அதிகாரிகளை போராட்டக்காரர்கள் சிறைபிடித்த சம்பவத்திற்கு உச்ச நீதிமன்றம் கடும் கண்டனம் தெரிவித்தது.
இந்த சூழலில், வன்முறை தொடர்பாக 10 வழக்குகள் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளன. பதற்றத்தை தணிக்க மாநில மற்றும் மத்தியப் படைகள் மால்தா முழுவதும் குவிக்கப்பட்டுள்ளன. வாக்காளர் பட்டியலில் பெயர்கள் மீண்டும் சேர்க்கப்படும் வரை போராட்டம் தொடரும் என போராட்டக்காரர்கள் எச்சரித்துள்ளனர்.