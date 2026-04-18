மக்களவையில் மசோதா தோல்வி எதிரொலி.. நாட்டு மக்களிடம் இன்று பேசுகிறார் பிரதமர் மோடி..!

பிரதமர் நரேந்திர மோடி
BY: Siva
Publish Date: Sat, 18 Apr 2026 (15:41 IST) Updated Date: Sat, 18 Apr 2026 (15:43 IST)
இந்திய பிரதமர் நரேந்திர மோடி இன்று இரவு 8:30 மணிக்கு நாட்டு மக்களுக்கு உரையாற்ற உள்ளார். நாடாளுமன்ற மக்களவையில் பெண்களுக்கான இடஒதுக்கீட்டு மசோதா தோல்வியடைந்த மறுதினமே இந்த அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது.
 
மக்களவை இடங்களை 543-லிருந்து 816-ஆக உயர்த்தி, அதில் பெண்களுக்கு 33 சதவீத இடஒதுக்கீட்டை உறுதி செய்யும் வகையில் இந்த மசோதா கொண்டு வரப்பட்டது. இதற்கு மூன்றில் இரண்டு பங்கு பெரும்பான்மை தேவைப்பட்ட நிலையில், ஆளும் பாஜக கூட்டணிக்கு ஆதரவாக 298 வாக்குகளும், எதிராக 230 வாக்குகளும் பதிவாகின. இதனால் மசோதா நிறைவேறாமல் போனது.
 
பிரதமர் அலுவலகம் உரையின் தலைப்பு குறித்து அதிகாரப்பூர்வமாக எதையும் அறிவிக்கவில்லை என்றாலும், பெண்களுக்கான இடஒதுக்கீடு அமலாக்கம் மற்றும் நாடாளுமன்றத்தில் நிலவும் அரசியல் சூழல் குறித்து பிரதமர் மோடி விரிவாக பேசுவார் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இந்த உரை அரசியல் வட்டாரத்தில் பெரும் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

Edited by Siva

