விமான விபத்தில் உயிரிழந்த அஜித் பவாருக்கு இன்று இறுதிச்சடங்கு.. பிரதமர் மோடி பங்கேற்பு..

Ajit Pawar Death News

Siva

, வியாழன், 29 ஜனவரி 2026 (08:49 IST)
மகாராஷ்டிரா மாநில துணை முதலமைச்சர் அஜித் பவார் விமான விபத்தில் காலமான சம்பவம் இந்தியா முழுவதும் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. அவரது மறைவுக்கு இரங்கல் தெரிவிக்கும் வகையில் மகாராஷ்டிரா அரசு மூன்று நாட்கள் மாநிலம் தழுவிய துக்கம் அனுசரிக்கப்படும் என்று அறிவித்துள்ளது.
 
அஜித் பவாரின் உடல் இன்று காலை 11 மணியளவில் முழு அரசு மரியாதையுடன் தகனம் செய்யப்பட உள்ளது. இந்த இறுதிச்சடங்கு நிகழ்வில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி, மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா, மகாராஷ்டிரா முதலமைச்சர் தேவேந்திர பட்னாவிஸ் உள்ளிட்ட பல முக்கிய அரசியல் தலைவர்கள் பங்கேற்க உள்ளதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. அஜித் பவார் பயணித்த விமானம் தொழில்நுட்ப கோளாறு காரணமாக விபத்துக்குள்ளானதில் அவர் உயிரிழந்தார்.
 
மராட்டிய அரசியலில் செல்வாக்குமிக்க தலைவராகவும், நிர்வாக திறமை கொண்டவராகவும் அறியப்பட்ட அஜித் பவாரின் திடீர் மறைவு, அந்த மாநில அரசியலில் ஒரு பெரிய வெற்றிடத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. அவரது இறுதி ஊர்வலத்தில் ஆயிரக்கணக்கான தொண்டர்களும் பொதுமக்களும் திரள்வார்கள் என்பதால் பலத்த பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளன.
 
