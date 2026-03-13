எங்க நாட்டுக்கு வரும் கப்பலை மட்டும் பாதுகாப்பா அனுப்பி வையுங்க.. ஈரான் அதிபரிடம் பேசிய பிரதமர் மோடி..!

Publish Date: Fri, 13 Mar 2026 (08:53 IST)
Updated Date: Fri, 13 Mar 2026 (08:55 IST)
மேற்கு ஆசியாவில் போர் பதற்றம் அதிகரித்து வரும் சூழலில், பிரதமர் நரேந்திர மோடி ஈரான் அதிபர் மசூத் பெசெஷ்கியானுடன் தொலைபேசி வாயிலாக உரையாடினார்.
போரில் பொதுமக்களின் உயிரிழப்பு மற்றும் உட்கட்டமைப்பு சேதங்கள் குறித்து ஆழ்ந்த கவலையை பிரதமர் பகிர்ந்து கொண்டதாக செய்தி வெளியாகியுள்ளது. இந்தியக் குடிமக்களின் பாதுகாப்பு மற்றும் தடையற்ற சரக்கு போக்குவரத்து ஆகியவையே இந்தியாவின் முதன்மையான முன்னுரிமை என்று அவர் வலியுறுத்தினார்.
மேலும், இப்பிரச்சினைக்கு தூதரகப் பேச்சுவார்த்தை மூலம் தீர்வு காண வேண்டும் என்றும் அவர் வலியுறுத்தினார். ஹார்மோஸ் நீரிணை மூடப்பட்டுள்ளதால் உலகளாவிய எரிசக்தி சந்தையில் நிலவும் நிச்சயமற்ற தன்மையை குறிப்பிட்ட பிரதமர், கறுப்புச்சந்தை மற்றும் வதந்திகளுக்கு எதிராக மாநில அரசுகள் கடும் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டார்.
ரஷ்யா-உக்ரைன் போரின் போது உரம் விலையை உயர்த்தாமல் மக்களை பாதுகாத்தது போல, தற்போதும் இந்திய குடிமக்கள் மீது சுமை விழாமல் அரசு பார்த்து கொள்ளும் என்று பிரதமர் உறுதி அளித்தார்.